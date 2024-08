Finisce con l'auto sulla spiaggia, paura a Capo Vaticano

1 minuto per la lettura

VIBO VALENTIA – Sarà stata la distrazione, sarà stato non vedere il dislivello di circa un paio di metri, sta di fatto che è finita con la sua auto sulla spiaggia in un campeggio di Capo Vaticano, località Tono, nel comune di Ricadi. Fortunatamente non si registrano feriti, il che è un miracolo visto che l’arenile era affollato di gente, per lo più di residenti del camping “La Scogliera”.

Il singolare episodio dell’auto sulla spiaggia si è verificato intorno alle 18. La protagonista, una donna, stava effettuando una manovra a bordo della sua Toyota quando, ad un certo punto, ha perso il controllo del mezzo e insieme sono finiti rovinosamente insabbiandosi sulla bellissima spiaggia del “Tono”, tra l’incredulità delle centinaia di turisti presenti.

Per la conducente solo un po’ di paura ma nessuna particolare conseguenza. Ora spetterà ad un carro attrezzi raggiungere Capo Vaticano e recuperare l’auto sulla spiaggia.