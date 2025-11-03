2 minuti per la lettura

Tragedia sfiorata a Pizzo Calabro con un palo dell’illuminazione finito sulla testa di un ceramista di 62 anni

Attimi di terrore questa mattina, intorno alle 7:45, di oggi, lunedì 3 novembre, in Piazza della Repubblica a Pizzo. Un pesante lampione in ghisa della pubblica illuminazione è improvvisamente crollato, abbattendosi su uno degli stand allestiti in piazza.

INCIDENTE A PIZZO CALABRO

Sebbene la tradizionale Fiera di Ognissanti si sia tenuta lo scorso 1° novembre, come da consuetudine alcuni espositori, in particolare i ceramisti, prolungano la loro permanenza in città nei giorni precedenti e successivi. Il palo ha colpito in pieno proprio lo stand di un artigiano ceramista originario di Seminara, di poco più di sessant’anni, presente per l’esposizione. Secondo le prime testimonianze raccolte, al momento del crollo si sarebbero sentite delle urla: immediati i soccorsi.

Due immagini del crollo del palo dell’illuminazione a Pizzo Calabro

CERAMISTA TRASPORTATO CON L’ELISOCCORSO ALL’OSPEDALE DI CATANZARO

Sul posto è giunta in breve tempo un’ambulanza. Verificata la gravità delle condizioni del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato direttamente sul piazzale antistante il Castello, noto a Pizzo come “Spunduni”, per il trasporto d’urgenza al “Pugliese” di Catanzaro. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, le Forze dell’Ordine e il personale comunale.

Le immagini della base del lampione, spezzato di netto, mostrano evidenti segni di corrosione e ruggine, che potrebbero essere all’origine del cedimento strutturale.

INQUIRENTI AL LAVORO PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per la verifica delle responsabilità. L’attenzione si concentra in particolare sui contratti di manutenzione. Si dovrà stabilire se la ditta esterna, incaricata dal Comune per la gestione dell’illuminazione pubblica, avesse tra i suoi compiti contrattuali anche la verifica periodica e la manutenzione della stabilità dei pali.