Vibo Valentia, sequestrato centro scommesse

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A Vibo Valentia la Guardia di Finanza ha sequestrato un centro scommesse per intermediazione abusiva tramite WhatsApp.

VIBO VALENTIA — Una sala scommesse situata nel pieno centro cittadino di Vibo è stata posta sotto sequestro dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. L’operazione ha fatto emergere gravi condotte illecite legate alla raccolta e alla gestione delle scommesse a distanza. L’attività delle Fiamme Gialle era iniziata come un normale controllo ispettivo di natura amministrativa per verificare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Tuttavia, gli accertamenti hanno preso una piega diversa quando i militari hanno individuato uno smartphone utilizzato per le finalità aziendali dell’attività.

CENTRO SCOMMESSE A VIBO: LE GIOCATE SU WHATSAPP E IL CONTO GIOCO DELLA SOCIETÀ

L’esame preliminare dei messaggi sull’applicazione “WhatsApp” presente sul telefono aziendale ha rivelato una fitta rete di conversazioni con i clienti. Tramite la chat, venivano inviate sistematicamente richieste a distanza di ricariche e accettazioni di scommesse. I successivi riscontri telematici hanno confermato l’esistenza di una prassi consolidata all’interno del centro. La raccolta e il piazzamento delle giocate per conto terzi non avvenivano sui conti personali dei singoli scommettitori. Sembrerebbe invece che queste avvenissero direttamente attraverso il conto gioco intestato alla società esercente. Questa condotta integra il reato di intermediazione abusiva nella raccolta delle scommesse, una pratica vietata dalla legge anche se effettuata per conto di un concessionario autorizzato.

I RAPPORTI CON LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IL SEQUESTRO

Il quadro indiziario si è ulteriormente aggravato quando, nel corso delle ispezioni, è stato appurato che la struttura consentiva la ricarica di conti gioco intestati a terzi, tra cui uno riconducibile a un soggetto pluripregiudicato legato alla criminalità organizzata locale. Alla luce delle violazioni riscontrate, i militari della Guardia di Finanza hanno proceduto al sequestro probatorio e preventivo sia dell’apparato telefonico che degli interi locali della sala scommesse. I responsabili delle condotte illecite sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.