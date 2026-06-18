Rombiolo, muore il primo presidente dell’Arci, Antonio Staropoli

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Cordoglio dell’Arci per la scomparsa del primo presidente dell’associazione: muore Antonio Staropoli, anima della Sinistra di Rombiolo

ROMBIOLO – Coerenza e impegno civico. Sono state queste le stelle polari del professore Antonio Staropoli, scomparso ieri a 76 anni, dopo una battaglia dura contro un male feroce e implacabile. Figura storica della sinistra di Rombiolo, Staropoli è stato dirigente di primo piano del Partito Comunista, poi di Pds, Ds e Pd, attraversando decenni di cambiamenti senza mai perdere il filo della sua identità. Guardava ai giovani con una fiducia rara: li considerava la scintilla necessaria per rinnovare la politica, la forza capace di rompere inerzie e paure.

Politicamente vicino all’ex sindaco Domenico Petrolo, sotto la sua prima amministrazione (1995-1999) ricoprì il ruolo di capogruppo di maggioranza. Il suo nome resta, però, legato in modo indissolubile al circolo Arci di Rombiolo, di cui fu tra i fondatori e primo presidente.

SOTTOLINEATO IL VALORE UMANO E L’IMPEGNO DI ANTONIO STAROPOLI

Soci e amici lo ricordano come un uomo leale, sincero, profondamente umano. Uno che ascoltava davvero, che non si tirava indietro quando c’era da difendere un diritto, una persona, un principio. Nei primi anni di vita del circolo, il suo contributo fu decisivo: ne plasmò l’identità, ne tracciò la rotta, lasciando un’impronta che ancora oggi resiste. Nel messaggio di cordoglio diffuso dall’associazione, emerge con forza il valore umano del suo impegno: una presenza costante, discreta ma essenziale, un punto di riferimento che ha saputo unire, accompagnare, sostenere. Una di quelle persone che, quando se ne vanno, lasciano un vuoto che non fa rumore, ma pesa.