Incidente stradale a Nicotera, scontro tra furgone e camion: un morto

1 minuto per la lettura

L’incidente stradale lungo la strada provinciale 35, a Nicotera Marina. A perdere la vita un ambulante di 53 anni del posto

NICOTERA – Tragico incidente stradale nelle prime ore di questa mattina lungo la strada provinciale 35, nella zona dei Due Ponti, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro tra il suo furgone e la motrice di un autoarticolato.

La vittima è Salvatore Cavallaro, commerciante ambulante molto conosciuto nella zona. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si stava recando al lavoro a bordo del proprio furgone quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’impatto con il mezzo pesante in transito lungo la direttrice che collega l’area tra Nicotera Marina e Rosarno, in direzione Bovalino.

INCIDENTE STRADALE A NICOTERA, SCONTRO PARTICOLARMENTE VIOLENTO MORTO UN 53ENNE

L’urto è stato particolarmente violento e per il 53enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Nicotera Marina, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica del sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti tecnici.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale. Cavallaro, conosciuto da molti per la sua attività di ambulante e la presenza quotidiana sul territorio, era considerato una figura stimata e benvoluta. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità.