Vibo Marina, incidente stradale, grave ex dirigente comunale Adriana Teti

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Vibo Marina, ex dirigente del Comune, Adriana Teti, investita in un incidente mentre rientrava dal mare: trasferita d’urgenza a Catanzaro

VIBO VALENTIA – È ricoverata all’ospedale di Catanzaro Adriana Teti, ex dirigente del Comune di Vibo Valentia, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Vibo Marina.Secondo una prima ricostruzione, la donna stava facendo rientro a casa in bicicletta dopo aver trascorso alcune ore al mare quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata investita da un veicolo.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure e stabilizzato la ferita, hanno disposto il trasferimento in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia.

Gli accertamenti diagnostici eseguiti nella struttura sanitaria hanno evidenziato un quadro clinico complesso: Adriana Teti avrebbe riportato diverse fratture multiple. Considerata la gravità delle lesioni, i medici hanno deciso di trasferirla all’ospedale di Catanzaro, centro specializzato nella gestione dei traumi maggiori. Qui è stata affidata alle cure dei sanitari. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, intervenute sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta successione dei fatti. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli né sulle circostanze del sinistro né sulle eventuali responsabilità.