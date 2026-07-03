San Calogero, bimbo di 2 anni cade dalle scale: è grave

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Incidente domestico a San Calogero, grave un bimbo di due anni è caduto dalla tromba delle scale di casa riportando un trauma cranico.

SAN CALOGERO – Un bambino di appena due anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dalle scale avvenuta nella propria abitazione. Il piccolo è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi e trasportato d’urgenza all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dove le sue condizioni hanno richiesto l’immediata attivazione delle procedure per il trasferimento in un centro specializzato.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe precipitato nella tromba delle scale di casa per cause ancora in corso di accertamento. A lanciare l’allarme sono stati i genitori, che hanno richiesto l’intervento del personale del 118. Giunti sul posto, i sanitari hanno prestato le prime cure al piccolo e lo hanno trasferito in codice di massima urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia.

Gli accertamenti eseguiti dai medici avrebbero evidenziato una frattura cranica e una frattura della clavicola, un quadro clinico che ha destato immediata preoccupazione. Per questo motivo è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Catanzaro, dove il bambino è stato ricoverato e si trova in prognosi riservata. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente domestico.