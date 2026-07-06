Vibo, agente aggredito in carcere. Il Sappe: «Servono interventi immediati»

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Ancora una volta un agente della Polizia penitenziaria aggredito in carcere a Vibo; il Sappe torna a lanciare l’allarme sulle condizioni di sicurezza

VIBO VALENTIA – Nuova aggressione ai danni di un agente della Polizia Penitenziaria nella Casa circondariale di Vibo Valentia. A denunciare l’episodio è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che torna a lanciare l’allarme sulle condizioni di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e chiede interventi urgenti da parte dell’Amministrazione.

Secondo quanto riferito dal segretario provinciale del SAPPE, Gianpiero Greco, l’aggressione si è verificata nella giornata di ieri, intorno alle 18.30, durante il rientro dei detenuti dalla saletta della socialità. Un detenuto del reparto di osservazione, affetto da problematiche psichiatriche e ritenuto di difficile gestione, avrebbe improvvisamente colpito con diversi pugni al volto un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

L’agente è stato immediatamente trasportato al Pronto soccorso, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni. Successivamente, affidato al reparto di Otorinolaringoiatria per ulteriori accertamenti clinici.

“SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI”

«Si tratta dell’ennesima aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria – afferma Greco –. Gli operatori sono quotidianamente esposti a gravi rischi durante il servizio. È ormai improcrastinabile un intervento serio e concreto da parte dell’Amministrazione Penitenziaria per garantire la sicurezza del personale e tutelarne l’integrità fisica».

Il sindacato ribadisce la necessità che i detenuti responsabili di gravi episodi di violenza vengano trasferiti in strutture idonee alla loro gestione, sottolineando come la presenza di persone con disturbi psichiatrici in istituti non adeguatamente attrezzati renda sempre più difficile il lavoro degli operatori.

Il SAPPE evidenzia inoltre le criticità strutturali e organizzative nella gestione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche. Una situazione che, secondo il sindacato, grava principalmente sul personale di Polizia Penitenziaria e sugli altri operatori dell’istituto, costretti ad affrontare casi complessi con risorse insufficienti, pur continuando a operare con professionalità e spirito di sacrificio per prevenire danni a persone e cose.

Sul tema intervengono anche Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del SAPPE, e Francesco Ciccone, segretario nazionale, che parlano di un clima di forte preoccupazione all’interno delle carceri italiane, aggravato dai recenti episodi di violenza verificatisi anche nella Casa circondariale di Enna.

UN PIANO STRAORDINARIO PER EVITARE IL SOVRAFFOLLAMENTO

«Gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria continuano ogni giorno a entrare in servizio con coraggio, senso del dovere e rispetto delle istituzioni, mettendo a rischio la propria incolumità – dichiarano –. Non arretrano e intervengono sempre in prima linea per garantire ordine e sicurezza, ma non si può più andare avanti così».

Il sindacato torna quindi a chiedere un piano straordinario per affrontare il sovraffollamento carcerario, evidenziando come negli istituti penitenziari italiani siano presenti circa 15 mila detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Tra le proposte avanzate figurano un maggiore ricorso alle misure alternative alla detenzione, in particolare per i tossicodipendenti, e il trasferimento dei detenuti affetti da gravi patologie psichiatriche in strutture sanitarie adeguate, dove possano ricevere le cure necessarie senza compromettere la sicurezza degli istituti.

«Il personale di Polizia Penitenziaria non può più essere lasciato solo – conclude il SAPPE –. Servono misure immediate per garantire condizioni di lavoro sicure, una gestione adeguata dei detenuti più problematici e una reale tutela di chi ogni giorno assicura la legalità all’interno delle carceri italiane».