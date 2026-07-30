Bivona, incendiata l’auto della consigliera di Vibo Laura Pugliese

2 minuti per la lettura

Auto della consigliera Laura Pugliese incendiata a Bivona: indagano i carabinieri. Torna l’ombra delle intimidazioni

VIBO VALENTIA – Un nuovo grave episodio scuote il panorama politico e istituzionale vibonese. All’alba di oggi ignoti hanno dato alle fiamme la Fiat 500 della consigliera comunale di Vibo Valentia Laura Pugliese. Si tratta dell’ex capogruppo PD e da qualche giorno esponente di Casa Riformista-Italia Viva, parcheggiata davanti alla sua abitazione nella frazione marina di Bivona.

L’incendio, di probabile natura dolosa, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti, stabilire l’origine del rogo e risalire agli eventuali responsabili. Al momento nessuna pista è esclusa dagli investigatori.

Laura Pugliese è consigliera comunale di Vibo Valentia ed ex assessora al Bilancio. Solo pochi giorni fa aveva lasciato il ruolo di capogruppo del Partito Democratico per aderire a Italia Viva, un passaggio politico che aveva suscitato attenzione nel dibattito cittadino.

L’episodio riaccende i riflettori sul clima di tensione che da tempo interessa il capoluogo vibonese, già teatro negli ultimi anni di intimidazioni e atti criminali ai danni di amministratori, dirigenti comunali e rappresentanti delle istituzioni.

L’incendio richiama inevitabilmente quanto accaduto nel 2025 al marito della consigliera, titolare di un’attività commerciale nel centro di Vibo Valentia. L’uomo fu vittima di una brutale aggressione all’interno del proprio negozio da parte di due energumeni. Per quel pestaggio sono stati individuati due indagati e il procedimento giudiziario è ancora in corso. Un episodio che destò forte preoccupazione nell’opinione pubblica e che oggi, alla luce del nuovo attentato incendiario, assume un significato ancora più inquietante.

Sarà il lavoro degli investigatori a chiarire se tra i due episodi possa esistere un collegamento oppure se si tratti di fatti distinti. Gli accertamenti si stanno concentrando sull’analisi di eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, oltre che sulla raccolta di testimonianze utili alle indagini.

Nei mesi scorsi, inoltre le gravi intimidazioni al presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello (gli spari all’auto con lui dentro), l’aggressione e l’incendio dell’auto al dirigente Andrea Nocita, l’incendio dell’auto della dirigente al Bilancio, Claudia Santoro (anche qui ci sono due indagati) il messaggio minatorio recapitato all’assessore Marco Talarico.

LE PAROLE DI CONDANNA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VIBO

L’episodio è stato trattato stamani in consiglio comunale, con l’assemblea che, a partire dal presidente Antonio Iannello, ha espresso vicinanza alla collega Pugliese manifestando al contempo preoccupazione per l’escalation registratasi negli ultimi tempi: “Quanto avvenuto stanotte – ha affermato il sindaco Enzo Romeo – ci lascia addolorati per quanto avvenuto ancora una volta alla consigliera pugliese. Un atto vile che condanniamo fermamente. Non dobbiamo far passare il messaggio che questo tipo di attentati possano diventare quasi una prassi”.