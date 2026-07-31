Scarico di lastre di marmo, grave infortunio sul lavoro a Nicotera

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NICOTERA (VIBO VALENTIA) – Il giovane titolare dell’azienda “Marmi e Graniti”, situata in via Nuovo Liceo, è rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro mentre era impegnato nelle operazioni di scarico di alcune lastre di marmo da un camion.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, il carico di marmo avrebbe improvvisamente ceduto o si sarebbe allentato durante le fasi di movimentazione.

Il ferito identificato con le iniziali G.D., sarebbe stato così sbalzato violentemente a terra, riportando un forte colpo alla testa che gli ha causato la perdita temporanea dei sensi.

L’allarme è scattato tempestivamente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti nel giro di pochi minuti i sanitari per prestare le prime cure mediche d’emergenza, i Carabinieri della Stazione e la Polizia locale, impegnata nei rilievi e negli accertamenti di competenza. Considerata la gravità della situazione e la tipologia di trauma riportato alla testa, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Nel frattempo, il giovane avrebbe fortunatamente ripreso conoscenza prima di essere preso in carico dal personale medico dell’elicottero e trasferito d’urgenza al nosocomio di Catanzaro. Nelle ore successive all’accaduto sono state avviate le verifiche e le indagini ufficiali da parte delle autorità competenti, al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’infortunio sul lavoro e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro e delle modalità di scarico.