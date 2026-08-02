Incidente mortale a Zungri, sospesa la festa patronale

1 minuto per la lettura

Il Comune di Zungri sospende i festeggiamenti patronali civili in segno di lutto per il tragico incidente mortale del giovane Carmelo Purita.

ZUNGRI – Il Comune di Zungri ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni civili previste nell’ambito della Festa patronale di Maria Santissima della Neve, in programma dal 2 al 5 agosto, dopo la tragedia che questa mattina ha sconvolto l’intera comunità con la morte del giovane Carmelo Purita in un grave incidente stradale. L’ordinanza, firmata dal sindaco Serafino Fiamingo e pubblicata nella giornata di oggi, richiama il profondo cordoglio che ha colpito il paese in seguito al decesso del ragazzo, ritenendo doveroso interpretare «i sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita».

INCIDENTE MORTALE A ZUNGRI: «DECISIONE IN SEGNO DI RISPETTO PER LA GIOVANE VITTIMA»

Per questo motivo il primo cittadino ha ordinato «la sospensione immediata di tutte le attività civili e delle manifestazioni pubbliche» legate ai festeggiamenti patronali previsti nei giorni 2, 3, 4 e 5 agosto. Lo stop riguarda spettacoli, intrattenimenti musicali, fuochi pirotecnici e anche la tradizionale Fiera annuale, il cui avvio era previsto per il 3 agosto. L’ordinanza dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale, l’immediata esecutività dell’atto, la notifica al presidente del Comitato Festa Maria SS. della Neve e la trasmissione della stessa ai Carabinieri, alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Questura e alla ditta incaricata degli spettacoli pirotecnici. Una decisione assunta in segno di lutto e rispetto per la giovane vittima dell’incidente che ha profondamente scosso la comunità zungrese, inducendo l’amministrazione comunale a fermare ogni iniziativa di carattere festoso prevista nei prossimi giorni.