Tragedia a Zungri, scontro stradale auto-moto, nell’incidente morto un giovane

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Uno scontro tra un’auto e una moto nei pressi di Zungri nel vibonese è costato la vita ad un giovane morto a causa delle ferite riportate nell’incidente stradale

VIBO VALENTIA – Tragedia sulle strade del Vibonese: un altro lutto colpisce la comunità di Zungri. A pochi giorni dalla morte del piccolo Alessio Pio, il paese è nuovamente sconvolto da un drammatico incidente stradale costato la vita a un giovane centauro. L’incidente mortale si è verificato intorno alle ore 12 di oggi lungo la strada provinciale che collega Zungri alla rotatoria del Poro. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e una motocicletta si sono scontrate violentemente.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane C.P. originario di Zungri. L’impatto ha sbalzato dal mezzo il giovane facendolo finire rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e anche l’elisoccorso, allertato nel tentativo di salvargli la vita. Ogni sforzo dei sanitari, però, si è rivelato vano: il giovane è morto sul luogo dell’incidente a causa delle gravissime ferite riportate. Il conducente della Fiat Punto, invece, è stato medicato dal personale del 118 per una ferita alla testa.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Scene di dolore si sono registrate poco dopo l’incidente, quando i familiari del giovane, appresa la terribile notizia, hanno raggiunto il luogo dello schianto. La loro disperazione ha profondamente colpito i presenti.

Per Zungri si tratta dell’ennesimo colpo al cuore. La comunità si ritrova infatti a piangere un altro dei suoi figli, dopo il dramma che nei giorni scorsi aveva segnato il paese con la morte del piccolo Alessio Pio. Un dolore che si rinnova e che avvolge l’intero centro del Vibonese in un clima di sgomento e incredulità.