Ricadi, corpo carbonizzato ritrovato in un’auto

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Tragedia nelle campagne di Ricadi dove è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo all’interno di un’auto. Si tratterebbe di un anziano di 81 anni

VIBO VALENTIA – Drammatica scoperta nel pomeriggio di oggi nelle campagne di località Ciaramiti, nel territorio comunale di Ricadi, dove è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una persona all’interno di un’autovettura.

Il cadavere si trovava in una Lancia Y e, secondo le prime informazioni, apparterrebbe a un uomo di 81 anni. L’identificazione ufficiale è tuttavia ancora in corso. Il ritrovamento è avvenuto al termine delle ricerche avviate dalle forze dell’ordine dopo l’allarme lanciato dai componenti di una famiglia, preoccupati per il mancato rientro di un loro congiunto anziano e per l’assenza di notizie.

In un terreno agricolo è stata fatta la tragica scoperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto e chiarire le circostanze della morte. Le prime verifiche avrebbero escluso l’ipotesi di un omicidio. Al momento, infatti, gli investigatori della compagnia di Tropea propendono per il suicidio. Saranno però gli ulteriori accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a fare piena luce sulla vicenda.

La salma è stata posta a disposizione della Procura per gli adempimenti di competenza, mentre proseguono le indagini per ricostruire le ultime ore di vita dell’81enne e comprendere le ragioni che potrebbero averlo spinto a compiere il gesto estremo.