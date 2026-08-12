Incidente a Briatico: Portosalvo pronta a dare l’ultimo saluto a Gabriele Alviano

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Incidente sulla ex Ss 522: Portosalvo pronta a dare l’ultimo saluto a Gabriele Alviano, i funerali dell’autista del 118 sono previsti per domani, 13 agosto 2026.

PORTOSALVO – Si terranno domani, 13 agosto, alle ore 18, nella Chiesa di Portosalvo, i funerali di Gabriele Alviano, 42 anni, autista del 118, morto lunedì scorso all’ospedale di Catanzaro a causa delle gravi ferite alla testa riportate in un incidente stradale. Alviano era rimasto coinvolto nel sinistro 24 ore prima, lungo la ex Strada statale 522, nei pressi della rotatoria che conduce alla frazione San Leo, nel territorio comunale di Briatico. Il 42enne si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato lo scontro con un’automobile. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante i soccorsi e il trasferimento all’ospedale di Catanzaro, non è riuscito a sopravvivere alle conseguenze dell’incidente.

Domani, alle 18, sarà il momento dell’ultimo saluto a un uomo molto conosciuto e stimato, non solo a Portosalvo ma in tutto il territorio vibonese. Particolarmente profondo il cordoglio tra i colleghi del servizio 118, con i quali Gabriele ha condiviso anni di lavoro e di servizio al fianco della comunità. Proprio i suoi colleghi si stanno organizzando per partecipare ai funerali e accompagnare Gabriele nel suo ultimo viaggio. Per l’occasione porteranno anche l’ambulanza con la quale il 42enne aveva svolto il suo ultimo turno di servizio, un gesto dal forte valore simbolico per ricordare il collega e il lavoro svolto quotidianamente al servizio degli altri.

L’ABBRACCIO DI PORTOSALVO E L’AFFETTO AI FAMILIARI DI GABRIELE ALVIANO

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione e un’ondata di cordoglio nella popolazione. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia, mentre la comunità di Portosalvo si prepara a stringersi attorno ai suoi cari per l’ultimo saluto a Gabriele.