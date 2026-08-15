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Vibo Valentia, si dimette il capo di Gabinetto del sindaco Romeo: Gianpiero Menniti indagato dalla Procura. La lettera presentata il 10 agosto e le dimissioni accettate il 14 agosto

VIBO VALENTIA – Il capo di Gabinetto del sindaco di Vibo Valentia, Gianpiero Menniti, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico dopo aver appreso di essere indagato in un procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Dimissioni presentate il 10 agosto e accettate con effetto immediato dal sindaco Vincenzo Romeo.

LE DIMISSIONI PRESENTATE IL 10 AGOSTO: “SONO INDAGATO”

Nella lettera idi dimissioni ndirizzata al primo cittadino di Vibo, ormai ex Capo di Gabinetto spiega di aver assunto la decisione dopo essere venuto a conoscenza, nella stessa giornata, di essere coinvolto in un ocedimento penale «per fatti che riguardano la mia persona e la sfera familiare».

Una scelta, sottolinea l’ex capo di Gabinetto, maturata «in ossequio ai principi deontologici e di buon governo», oltre che per ragioni di opportunità e nel rispetto dell’amministrazione comunale. Menniti afferma inoltre di voler evitare che vicende di carattere personale possano essere utilizzate per coinvolgere o colpire politicamente lamministrazione.

MENNITI: “FIDUCIA NELLA MAGISTRATURA”

Nella missiva, il professionista ribadisce la propria fiducia nell’operato degli inquirenti e della magistratura e manifesta l’intenzione di chiarire la propria posizione, sostenendo la propria estraneità alle contestazioni che gli vengono mosse in sede penale.

«In attesa di chiarire e provare la mia completa estraneità alle contestazioni – scrive Menniti – avendo piena fiducia nell’operato degli inquirenti e della magistratura, La prego di accettare le sopra rassegnate dimissioni».

DIMISSIONI ACCETTATE DAL SINDACO DI VIBO, ROMEO

Il sindaco Vincenzo Romeo ha quindi formalmente accettato la rinuncia all’incarico, conferito a Menniti con decreto sindacale numero 3 del 27 marzo 2025.

Nella risposta, Romeo ha espresso «personale ringraziamento» a Menniti «per la sensibilità dimostrata nonché per l’impegno fin qui profuso nell’interesse dell’amministrazione».

Le dimissioni decorrono immediatamente. Il sindaco ha inoltre disposto che l’Ufficio Personale proceda agli adempimenti conseguenti, compresa la revoca del decreto di nomina e le comunicazioni agli uffici competenti.

La vicenda si inserisce dunque in un passaggio delicato per l’amministrazione comunale di Vibo Valentia, con l’uscita di scena di una figura che aveva ricoperto un ruolo di diretta collaborazione con il primo cittadino. Sul procedimento penale, al momento, non sono noti ulteriori dettagli.