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Serra San Bruno, aggredito il consigliere Fabio Valente. Un cittadino prende la multa dal vigile e si scaglia contro il politico. «È stata un’azione incivile, senza senso, rispetto alla quale ho già presentato querela».

SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA)- Aggredito per strada il consigliere comunale Fabio Valente, che nell’immediatezza ha presentato querela denuncia per l’episodio che lo ha visto protagonista. «È stata un’azione incivile, senza senso, rispetto alla quale ho già presentato querela». Il consigliere Fabio Valente commenta così l’aggressione subita a seguito della comminazione di una multa di un agente di Polizia municipale ad un cittadino. «In questa vicenda io non avevo ruolo – sostiene Valente – ma questo signore si è avvicinato a me minacciosamente e mi ha aggredito». Esponente della Lega, alla prima consiliatura con la lista civica ”Liberamente”, Valente si sta impegnando in questi prima mesi di esperienza istituzionale nella diffusione del rispetto delle regole.

AGGREDITO IL CONSIGLIERE DI SERRA SAN BRUNO: IL MESSAGGIO SUI SOCIAL E LA SOLIDARIETÀ DELLE ISTITUZIONI

Nelle ore successive Valente ha espressione un pensiero sui social: «Ci sono momenti in cui trovare le parole non è semplice. Quello che è successo – ha aggiunto – mi ha colpito profondamente, non soltanto perché ho subito un’aggressione fisica, ma perché mi sono sentito colpito anche nel ruolo che, con passione e sacrificio, ho scelto di svolgere al servizio della mia comunità. Essere consigliere comunale, per me, non significa avere privilegi o sentirsi superiori agli altri. Significa metterci la faccia, ascoltare i cittadini, affrontare i problemi e cercare, ogni giorno, di rendere Serra un paese migliore.

E lo faccio con convinzione, anche quando le decisioni non possono accontentare tutti. Ma nessuna divergenza, nessuna multa, nessuna discussione e nessuna opinione diversa – ha concluso – può mai giustificare la violenza». A Valente sono subito giunte la vicinanza e la solidarietà di tutta l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfredo Barillari, che hanno duramente condannato il gesto. Al momento non sono note le generalità del presento aggressore del Consigliere. Indagano le autorità inquirenti.