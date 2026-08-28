Vibo, spari nel quartiere Affaccio: ferito un uomo e aggredito il figlio

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VIBO VALENTIA – Spari nel quartiere Affaccio di Vibo Valentia. Questa mattina, infatti, un uomo sulla cinquantina è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. L’episodio, sul quale sono in corso accertamenti, ha fatto scattare le indagini della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato colpito da persone la cui identità è ancora al vaglio degli investigatori. Fortunatamente, le ferite riportate sarebbero di lieve entità e avrebbero interessato un piede. A trasportarlo al pronto soccorso sarebbe stato il figlio, che, dopo aver lasciato il presidio sanitario, si sarebbe diretto verso casa. Ma durante il tragitto alcune persone avrebbero fermato e aggredito il giovane violentemente. Il ragazzo è tornato quindi in ospedale per sottoporsi alle necessarie medicazioni.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei due episodi e, soprattutto, di comprendere se vi sia un collegamento tra l’aggressione e il ferimento a colpi di pistola. Secondo le prime indiscrezioni, l’origine della vicenda potrebbe essere ricondotta a una lite degenerata in rissa avvenuta circa 48 ore prima nei pressi di un autolavaggio con annessa stazione di servizio presente in città. In quell’occasione, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza del 118.

Gli operatori intervenuti erano riusciti a riportare la situazione alla calma e avevano proceduto all’identificazione delle persone coinvolte. Elementi che ora potrebbero rivelarsi importanti per gli investigatori, impegnati a ricostruire la sequenza degli avvenimenti e a individuare i responsabili del ferimento e della successiva aggressione.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, che sta acquisendo ogni elemento utile, comprese eventuali testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.