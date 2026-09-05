Vibo, reddito di cittadinanza con tre identità false: denunciato

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VIBO VALENTIA – I finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia hanno effettuato dei controlli sui percettori di reddito di cittadinanza residenti sul territorio e rispetto ai quali sussistevano delle anomalie riferite ai requisiti previsti dalla normativa in vigore. I successivi approfondimenti investigativi, svolti dai finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia, hanno permesso di accertare che uno di questi aveva ricevuto i sussidi indicando nelle domande tre false identità.

Dagli ulteriori accertamenti eseguiti negli Istituti di credito, è stato possibile individuare le carte del reddito, e di acquisirne i relativi movimenti.

Dall’attività di analisi dei flussi finanziari sono emersi 22 pagamenti, per un importo complessivo di oltre 9.000 euro, effettuati a favore di una nota pasticceria locale. Il dettaglio ha permesso di identificare l’unico effettivo titolare delle tre carte, ideatore e attuatore del disegno criminoso basato, soprattutto, nella creazione delle tre carte d’identità propedeutiche ad ottenere il beneficio economico.

L’autore dell’escamotage è noto alle forze dell’ordine, anche perché imparentato con una potente ‘ndrina già attiva nel vibonese.

A seguito delle indagini, i finanzieri vibonesi hanno denunciato l’indagato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, richiedendo contestualmente l’adozione di un sequestro cautelare per le somme indebitamente percepite. Il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso un decreto di sequestro preventivo, per oltre 12.500 euro.