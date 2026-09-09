Ancora dolore a Mileto, il sindaco annuncia che Giuseppe è morto a soli 14 anni

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Un messaggio carico di dolore quello del sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano che tramite social ha annunciato la morte a soli 14 anni di Giuseppe Bianchi

MILETO (VIBO VALENTIA) – Una nuova sciagura si è abbattuta sulla comunità di Mileto, già provata da diversi episodi drammatici in tempi recenti, da ultimi la strage conseguenza all’esplosione per una perdita di gas in un B&B che ha portato a tre morti, padre, madre e figlia.

In queste ore il sindaco della città normanna ha reso noto su Facebook che «nel giorno del suo 14° compleanno Giuseppe figlio di Salvatore Francesco Bianchi e Tina Galante, fratello di Pietro, già sindaco dei ragazzi, nipote di Francesco Saverio Galante, nostro collaboratore culturale con Accademia Milesia, è volato nelle braccia del Signore. Un ragazzo splendido, appartenente a una famiglia di gente perbene sotto tutti gli aspetti, ci lascia».

Il ragazzo aveva avuto un malore nelle scorse settimane mentre si trovava in Grecia con la famiglia, operato d’urgenza fin da subito era parso in condizioni gravi. Oggi purtroppo la notizia della morte comunicata dal padre e ripresa dal sindaco Giordano.

MILETO, GIUSEPPE MORTO A SOLI 14 ANNI, IL DOLORE DELLA COMUNITÀ

Il primo cittadino con tristezza evidenzia che «è probabile che i medici, sia greci sia italiani, nulla abbiano potuto davanti a mali che si presentano improvvisi e che non lasciano scampo. Una vita giovane, piena di progetti per il futuro, viene così spezzata, determinando in noi un grande dolore. Siamo vicini alla mamma, al papà, al fratello, allo zio, alla nonna, ai nonni e parenti paterni».

Giordano testimonia il dolore di una comunità profondamente provata ma al tempo stesso manifesta la piena vicinanza ai famigliari del giovane Giuseppe. «Non ci sono parole di conforto, ma sicuramente siamo al Vostro fianco per sostenervi in questo tragico destino, che rappresenta qualcosa di inimmaginabile e contro natura. Sono certo – conclude Giordano – che la vostra unione familiare e i valori profondi che ispirano la Vostra vita vi consentono di trovare la forza per reagire nella memoria di Giuseppe, che rimarrà per sempre un ragazzo d’oro e un esempio da seguire per tutti».