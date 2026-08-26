Vibo, rinforzi per la Questura e al commissariato di Tropea

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Questura di Vibo, arrivano 45 nuovi agenti e un vice ispettore a dare man forte alla dotazione organica, previsti rinforzi anche per l’istituendo commissariato di Tropea

VIBO VALENTIA – La dotazione organica della Polizia di Vibo Valentia si rafforza con l’arrivo di 45 nuovi agenti e di un vice ispettore, recentemente assegnati agli uffici della Questura e all’istituendo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tropea.

A dare il benvenuto al nuovo personale il questore della provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, insieme ai dirigenti e ai funzionari della Questura. Un innesto che punta a potenziare gli organici e a rafforzare, in particolare, i servizi investigativi e le attività di controllo del territorio.

Una parte del nuovo personale sarà destinata al futuro Commissariato di Tropea. In attesa della piena operatività della nuova struttura, gli agenti saranno impiegati in affiancamento agli operatori già in servizio. Con particolare attenzione ai servizi di prevenzione e controllo del territorio. Un rafforzamento che assume particolare rilievo nel centro costiero. Soprattutto in questo periodo dell’anno, caratterizzato da una significativa presenza di turisti e da un conseguente aumento delle esigenze di sicurezza e presidio del territorio.

Nel corso dell’incontro con i nuovi arrivati, il questore Ruperti ha illustrato le principali linee di indirizzo dell’attività istituzionale. Ha fornito le indicazioni operative necessarie in relazione ai compiti e alle funzioni che gli operatori saranno chiamati a svolgere. Particolare attenzione è riservata alla conoscenza della realtà territoriale vibonese, elemento considerato fondamentale per affrontare in maniera efficace le diverse esigenze di sicurezza e prevenzione.

Al termine dell’incontro, il questore ha rivolto ai nuovi operatori un augurio di buon lavoro. Ed ha sottolineato l’importanza del ruolo che ciascun appartenente alla Polizia di Stato è chiamato a svolgere al servizio della collettività. Per il nuovo personale si apre dunque un percorso professionale che, nelle intenzioni della Questura, dovrà essere caratterizzato da impegno, senso del dovere e costante crescita professionale e personale.