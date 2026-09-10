Dal Comune di Vibo caccia all'evasione fiscale e spending review nei settori dell’ente

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Il Comune di Vibo stringe le maglie sull’evasione fiscale, ancora molto alta in città, e mira alla spending review in seno all’ente per non dilapidare risorse inutilmente

VIBO VALENTIA – Apertura del cantiere per la programmazione finanziaria triennale e un chiaro segnale di rigore per la gestione dei conti pubblici con la Giunta comunale di Vibo Valentia guidata dal sindaco Enzo Romeo che ha approvato all’unanimità la delibera dell’8 settembre scorso, che traccia l’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del bilancio di previsione 2027/2029 e stringe le maglie sull’evasione fiscale.

Il provvedimento applica le recenti direttive stabilite dal Decreto Ministeriale del 25 luglio 2023, le quali impongono agli enti locali l’avvio formale del processo di formazione del bilancio preventivo entro la data del 15 settembre attraverso l’invio delle direttive dell’esecutivo all’intero corpo dirigenziale dell’ente.

RECUPERO COATTIVO CON SOGET E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Sul fronte dei ricavi, le priorità individuate dall’Amministrazione Romeo puntano sul contrasto all’evasione tributaria e sull’efficientamento delle risorse esistenti, senza pesare sulle tasche dei cittadini. In primis un giro di vite sugli evasori: Il Comune chiederà alla società concessionaria Soget un’accelerazione decisa nel recupero dei crediti non riscossi attraverso ruoli coattivi e azioni mirate all’individuazione di sacche di evasione, con la presentazione di piani operativi comparati a standard di altri enti.

In secondo luogo previsto un incremento dei ricavi e patrimonio: ai dirigenti di settore viene richiesto di individuare soluzioni per incrementare le entrate della propria area senza alzare le aliquote e le tariffe correnti, proponendo contestualmente piani di valorizzazione dei beni patrimoniali comunali disponibili.

SPENDING REVIEW AL COMUNE E PAGAMENTI PIù VELOCI

Sul piano delle uscite, la Giunta invita la struttura burocratica a un’accurata revisione della spesa. Si parte con la mappatura dei costi: tutti i dirigenti dovranno distinguere nettamente le uscite obbligatorie per legge o per impegni già contratti da quelle “comprimibili”, rinviabili o straordinarie, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

In secondo luogo si prevedono servizi efficienti a parità di risorse: la direttiva sollecita la presentazione di proposte di riorganizzazione del personale, esternalizzazioni o modelli gestionali innovativi per elevare la qualità delle prestazioni senza costi aggiuntivi, oltre alla ricerca attiva di finanziamenti esterni, pubblici o privati.

In ultimo, stop a debiti e interessi moratori: un monito preciso riguarda la tempistica dei pagamenti e delle riscossioni per evitare ritardi che possano generare la formazione di debiti pregressi o la maturazione di interessi di mora.