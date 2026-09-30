Cambio alla direzione del carcere di Vibo Valentia

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Angela Marcello lascia dopo 7 anni la direzione del carcere di Vibo, al suo posto Angela Sciavicco. Il messaggio del Sappe rivolto ad entrambe

VIBO VALENTIA – Dopo circa sette anni si chiude il percorso di Angela Marcello alla direzione del Carcere di Vibo Valentia, al suo posto arriva Angela Sciavicco, dirigente dell’Amministrazione penitenziaria con una significativa esperienza maturata in diversi istituti della Sicilia. Il passaggio di consegne è stato salutato dal Sappe, che ringrazia la direttrice uscente e augura buon lavoro alla nuova dirigente.

Il sindacato ricorda come gli anni della gestione Marcello siano stati segnati da fasi particolarmente complesse, a partire dalla pandemia da Covid-19, che ha inciso sull’organizzazione quotidiana degli istituti penitenziari. Nel frattempo si sono avvicendati anche tre Comandanti di Reparto. Il SAPPE sottolinea la disponibilità mostrata dalla direttrice al confronto con il personale e con le organizzazioni sindacali, rivolgendole un «sincero e sentito ringraziamento».

IL CURRICULUM DELLA SCIAVICCO

Sciavicco ha iniziato il proprio percorso professionale alla Corte d’Appello di Messina, per poi entrare nell’Amministrazione penitenziaria e assumere incarichi di direzione in diversi istituti siciliani. Prima dell’arrivo a Vibo Valentia ha guidato la Casa circondariale di Messina.

Per il Sapp, l’istituto vibonese si trova in una fase di ripresa, ma restano questioni che richiedono attenzione. Tra le priorità indicate c’è innanzitutto il benessere del personale, con particolare riguardo agli operatori più giovani, che secondo il sindacato devono essere accompagnati, valorizzati e ascoltati. Il sindacato richiama inoltre la necessità di restituire piena funzionalità allo spaccio dell’istituto, considerato non soltanto un servizio per il personale, ma anche un importante spazio di aggregazione e ristoro.

Altro tema è l’applicazione della normativa anticorruzione, con particolare attenzione alla rotazione nei posti di servizio maggiormente esposti al rischio corruttivo. Il sindacato chiede inoltre una gestione del personale che consenta di razionalizzare i servizi, valorizzare le professionalità e garantire il rispetto delle prerogative degli operatori.

LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANICI

Un capitolo riguarda la composizione degli organici con il Sappe che segnala una maggiore presenza di Sovrintendenti, una minore disponibilità di Assistenti con una lunga esperienza nei turni di servizio e, parallelamente, una consistente presenza di Agenti giovani. Una situazione che, secondo il sindacato, rende necessario un equilibrio tra esperienza e nuove energie.

L’obiettivo è affiancare i giovani operatori al personale con maggiore anzianità, favorendo il trasferimento delle competenze e costruendo un’organizzazione del lavoro più aderente alle esigenze attuali della struttura. Il tutto nel rispetto dei diversi ruoli professionali e attraverso un clima fondato sulla collaborazione.

Il sindacato della polizia penitenziaria assicura infine alla nuova direttrice la propria disponibilità al confronto, senza rinunciare alla tutela del personale quando necessario. «Buon lavoro alla nuova Direttrice» è il messaggio conclusivo del sindacato, che conferma l’intenzione di contribuire al miglioramento dell’istituto e delle condizioni di lavoro degli operatori.