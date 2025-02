Vibo, mancano posti in ospedale e i pazienti finiscono sulle lettighe delle ambulanze

1 minuto per la lettura

Vibo, mancano posti all’ospedale Jazzolino e i pazienti finiscono sulle lettighe delle ambulanze che in questo modo restano bloccate

VIBO VALENTIA – La forte penuria di posti letto all’ospedale di Vibo ha fatto segnare un ulteriore picco questo pomeriggio con una situazione che ha dell’irreale ma che tale invece non è: vista l’impossibilità di reperire nuovi posti alcuni pazienti sono stati sistemati sulle lettighe delle ambulanze. Il problema è che i mezzi di soccorso non possono essere operativi proprio in mancanza della barella. Su sette, parcheggiate nel piazzale nelle pertinenze del pronto soccorso, ben sei sono temporaneamente inutilizzabili.

Oltre questo, la carenza di personale accentua notevolmente i tempi di attesa e, conseguentemente, di smaltimento dei casi creando di fatto un imbuto dove i pazienti che presentano casi di lieve entità sono costretti ad attendere ore nell’atrio.