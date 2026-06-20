Mancano medico e infermiere, ambulanza fuori servizio a Tropea

1 minuto per la lettura

Ambulanza fuori servizio nel turno pomeridiano a Tropea: il motivo è la mancanza del medico e dell’infermiere, unico disponibile l’autista. Intanto aumenta il flusso turistico

VIBO VALENTIA – Mentre il territorio vibonese, soprattutto quello della fascia costiera, è alle prese con l’assalto dei primi turisti stagionali, nel settore dell’emergenza-urgenza i problemi non sembrano avere mai fine. L’ultimo in ordine di tempo si sarebbe verificato questo pomeriggio (20 giugno 2026) e riguarda l’ambulanza del Suem dislocata presso l’ospedale di Tropea che copre un’area particolarmente vasta ma soprattutto densa.

Ebbene, secondo quanto è stato possibile apprendere il mezzo è attualmente fuori servizio nel turno pomeridiano e il motivo è disarmante: nella rotazione dei turni non vi è né un medico né un infermiere. L’unica figura disponibile è l’autista. Ragione per la quale se dovesse scattare una situazione di emergenza il veicolo non potrebbe recarsi sul posto e il paziente dovrebbe attendere quello della postazione più vicina che dista tra i 30 e i 40 km, vale a dire Vibo o, peggio, Pizzo Calabro.

La circostanza è, come detto, emersa proprio questo pomeriggio quando alcuni cittadini si sono recati presso l’ospedale e vedendo la presenza del solo autista hanno chiesto informazioni presso la struttura ricevendo questa comunicazione. Allo stato il problema, si è creato solo nel turno pomeridiano – e attualmente, per fortuna, non ci sono stati interventi tali da necessitare l’attivazione del servizio – mentre in quello della mattina il personale era al completo e lo stesso dovrebbe avvenire in quello di domani.