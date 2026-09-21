Lo spettacolo dei delfini tra Nicotera e Joppolo

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Un branco di delfini dà spettacolo nel tratto di mare tra Nicotera e Joppolo. Il sindaco Marasco: «Il suggello perfetto a un’estate straordinaria».

NICOTERA – Le acque limpide della Costa degli Dei continuano a regalare emozioni indimenticabili. Nelle ultime ore, uno straordinario branco di delfini ha fatto la sua comparsa nello specchio d’acqua compreso tra Nicotera e Joppolo, offrendo uno spettacolo mozzafiato a quanti hanno avuto il privilegio di ammirarlo da vicino. Un vero e proprio show della natura, fatto di salti, immersioni sincronizzate e giochi tra le onde, che ha immediatamente catturato l’attenzione del territorio, catturato nel video di “Shark escursioni”.

A immortalare e condividere la bellezza di questo momento è stato il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, che ha postato immagini e video dell’avvistamento sui propri canali social, scatenando in pochissimi minuti un’ondata di entusiasmo, condivisioni e commenti di stupore.

UNA APPARIZIONE NON INUSUALE NELLE ACQUE DI NICOTERA

Non è la prima volta che i delfini scelgono questo tratto di mare della costa vibonese per le loro evoluzioni, a conferma del buono stato di salute e della ricchezza della biodiversità marina locale. Ma la tempistica di questo avvistamento ha un sapore quasi simbolico. Il magnifico «saluto» dei delfini arriva infatti a chiudere nel migliore dei modi una stagione estiva particolarmente positiva per Nicotera. La cittadina medmea archivia mesi di grande fermento turistico, caratterizzati da un flusso costante di visitatori e da una forte valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche del borgo e della marina.

«Uno spettacolo della natura che ci riempie di meraviglia e orgoglio – ha commentato il sindaco Giuseppe Marasco – e che rappresenta il coronamento ideale di un’estate che ha dato grandissime soddisfazioni alla nostra comunità. Salutiamo la stagione estiva con le immagini più pure della nostra terra, pronti a guardare già al futuro con entusiasmo».

Mentre i bagnanti e i turisti lasciano via via le spiagge, la Costa degli Dei regala dunque il suo ultimo, indimenticabile abbraccio. Un arrivederci in grande stile, scritto tra le onde azzurre del Tirreno e la gioia di un territorio che continua a incantare.