Piazza della vergogna, luogo iconico di Vibo in preda al degrado

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Piazza della Vergogna, nel pieno centro di Vibo Valentia è un luogo spesso in preda al degrado. Dopo l’abbattimento del palazzo l’esproprio del Comune non si è ancora concretizzato

VIBO VALENTIA – Se c’è a Vibo Valentia un’immagine iconica, ma in negativo, per presentare la città è sicuramente la foto di “piazza della vergogna”, come alcuni anni fa abbiamo denominato proprio da queste pagine l’ampio spiazzo in centro, delimitato da corso Vittorio Emanuele III e via delle Clarisse.

DALL’ABBATTIMENTO DELL’IMMOBILE AD OGGI

Il nome, invero eloquente, è stato mutuato dal famigerato “palazzo della vergogna”, un immobile cadente e pericoloso, appartenente a ben 11 proprietari, che il Comune esattamente 10 anni fa riuscì a demolire per salvaguardare la pubblica incolumità, alla fine di una lunga e contrastata vicenda che si trascinava da ben 26 anni. Abbattuto l’immobile, l’area è rimasta praticamente abbandonata, incolta, regno di erbacce, rovi ed arbusti, con tutto quel ne consegue in termini di igiene pubblica.

PULIZIA SPORADICA DELL’AREA

Molto sporadicamente, in verità, si è provveduto a ripulirla, a volte ad opera dei proprietari, negli ultimi anni su iniziativa del Comune ma poi, trascorso qualche mese, si ritorna allo sconcio di prima. E il fatto che parliamo di una zona centralissima della città non sembra turbare molto il sonno degli amministratori comunali, quelli di ieri come di oggi. Il risultato è quello che la foto scattata ieri ben documenta.

ANCORA FERMO L’ITER PER L’ESPROPRIO

Qualche anno addietro, come riportò il Quotidiano, il Comune decise di acquisire l’area al patrimonio comunale. Si parlò di esproprio e dell’intenzione di procedere alla bonifica della zona, per farne una piazza con elementi di arredo urbano. Gli anni però sono passati ma l’idea dell’esproprio non si è ancora concretizzata. Non è dato sapere quali siano gli ostacoli, che però devono essere pressoché insuperabili se l’ente, almeno a quanto se ne sa, non è ancora riuscito a concludere la pratica, nonostante si tratti di un’indubbia pubblica utilità. Non è da escludere, comunque, che l’iter sia andato avanti e si possa concludere presto ma, appunto, sarebbe il caso che il Comune desse notizie certe sulla questione. Intanto quella vergogna è diventata, a dispetto dei vibonesi, uno dei luoghi iconici della città, un’immagine che resta fastidiosamente nel ricordo di visitatori ed eventuali turisti. Un vero peccato.