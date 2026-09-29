Vibo, controlli sulla raccolta differenziata e rischio multe fino a 18mila euro

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Il Comune di Vibo serra in controlli sulla raccolta dei rifiuti in particolare sull’indifferenziato annunciando che i sacchi non conformi resteranno a terra e il rischio di multe fino a 18mila euro

VIBO VALENTIA – Controlli più stringenti sul conferimento dei rifiuti e tolleranza zero per i sacchi dell’indifferenziato, col rischio di multe fino a 18mila euro, che contengono materiali destinati ad altre frazioni della raccolta differenziata; è quanto annuncia il Comune di Vibo Valentia, che dalla prossima settimana avvierà una campagna di verifiche sul territorio, procedendo progressivamente zona per zona fino a interessare l’intero territorio comunale.

I controlli partiranno dalla prossima settimana e interesseranno progressivamente le diverse zone della città, fino a coprire l’intero territorio comunale e l’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente guidato da Marco Miceli, nasce dalle numerose irregolarità riscontrate soprattutto nella raccolta dell’indifferenziato. All’interno dei sacchi, infatti, si rinvengono ancora frequentemente trovati materiali come plastica, carta e imballaggi che dovrebbero invece finire negli appositi contenitori. Il Comune ricorda quindi che per “indifferenziato” si intende esclusivamente ciò che non può essere avviato alle altre raccolte differenziate.

IL PERSONALE DELLA MURACA AFFIANCATO DALLA POLIZIA LOCALE

Nei giorni previsti per il ritiro, il personale incaricato, affiancato dalla Polizia locale, procederà alla verifica dei sacchi esposti. Quelli contenenti rifiuti non conformi non saranno ritirati: saranno contrassegnati con un apposito bollino e lasciati sul posto. In caso di comportamenti scorretti reiterati, verrà invece avviato il procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa.

L’amministrazione richiama inoltre le conseguenze previste per le violazioni relative al corretto conferimento dei rifiuti, indicando ammende penali comprese tra 1.500 e 18.000 euro, secondo quanto riportato nel provvedimento comunale.

L’obiettivo dell’operazione è migliorare la qualità della raccolta differenziata e contrastare i comportamenti che incidono sul decoro urbano e sull’efficienza del servizio. Da qui l’invito rivolto ai cittadini a prestare maggiore attenzione nella separazione dei materiali e a utilizzare correttamente le diverse frazioni.