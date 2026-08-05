Gabriele Fusca presidente del Cda della Porto di Tropea Spa

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È ricaduta sul commercialista vibonese Gabriele Fusca la scelta di nominare il nuovo presidente della società Porto di Tropea Spa. Il decreto firmato dal sindaco Giovanni Macrì

TROPEA – È Gabriele Fusca, dottore commercialista vibonese, il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della società “Porto di Tropea Spa”. La nomina è avvenuta formalmente col decreto sindacale del 4 agosto scorso, firmato dal sindaco di Tropea Giovanni Macrì al termine della procedura pubblica avviata nelle scorse settimane per individuare il successore alla guida della società che gestisce il porto turistico cittadino.

Il provvedimento arriva dopo la revoca del precedente presidente, disposta con il decreto sindacale del 23 giugno scorso, e le contestuali dimissioni dalla carica. Successivamente il Comune aveva pubblicato un avviso pubblico per la raccolta delle candidature, fissando all’8 luglio il termine per la presentazione delle domande e procedendo quindi all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti.

FUSCA SCELTO IN BASE ALL’ESAME DEI CURRICULA DEI CANDIDATI

Nel decreto il sindaco evidenzia che la scelta è stata effettuata sulla base dell’esame dei curricula presentati e delle competenze professionali dei candidati. In particolare, viene richiamato il curriculum di Gabriele Fusca, ritenuto in possesso di un percorso formativo e professionale adeguato rispetto alle attività attribuite dallo statuto della società.

La nomina avrà durata triennale e Fusca rappresenterà il Comune di Tropea alla guida del Consiglio di amministrazione della Porto di Tropea Spa, società partecipata nella quale Palazzo Sant’Anna detiene una quota del 30 per cento del capitale sociale. Lo statuto attribuisce infatti al Comune la competenza per la nomina del presidente del Cda.

Il decreto precisa inoltre che gli emolumenti e gli eventuali rimborsi spese saranno determinati direttamente dal Consiglio di amministrazione della società, mentre il nuovo presidente sarà chiamato ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’avviso pubblico e dagli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

Con la nomina di Fusca si conclude dunque una fase di transizione per la governance della società che gestisce uno dei principali porti turistici della Calabria, chiamata ora a proseguire le attività di gestione, manutenzione e valorizzazione dello scalo tropeano.

CHI è GABRIELE FUSCA, NEO PRESIDENTE DELLA PORTO DI TROPEA SPA

Un profilo di solida esperienza tecnica, da anni punto di riferimento nel tessuto economico, bancario e contabile della provincia e della regione. Il percorso professionale del Dott. Gabriele Fusca, nato a Vibo Valentia nel 1973, evidenzia una carriera caratterizzata da una spiccata specializzazione nella consulenza aziendale, societaria e nella gestione degli organi di controllo per enti pubblici e privati.

PER FUSCA UN SOLIDO PERCORSO FORMATIVO

Dopo aver conseguito nel 2002 la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Messina, Fusca completa il tirocinio per poi abilitarsi nel 2006 all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso l’Università della Calabria.

Iscritto dal 2006 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vibo Valentia e dal 2007 al Registro dei Revisori Contabili (iscrizione n. 143345), amplia la sua operatività iscrivendosi nel 2008 anche all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) del Tribunale di Vibo Valentia.

DALLA CONSULENZA PRIVATA AGLI ORGANI DI VIGILANZA

L’attività di Fusca spazia dalla libera professione come consulente fiscale, tributario e aziendale avviata nel 2007, fino alla guida di importanti realtà societarie e professionali: dal 2019 è socio della ScaranfUSCA Srl STP con sede a Milano, società professionale attiva nella revisione legale e nei servizi per enti locali; dal 2021 ricopre il ruolo di Amministratore Unico della Branthex Srl, società specializzata in consulenza amministrativo-gestionale nel settore commerciale; dDal 2017 è Consigliere in carica dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vibo.

AMPIA ESPERIENZA NEL SETTORE CREDITIZIO

A caratterizzare la carriera del professionista vibonese sono soprattutto gli incarichi ricoperti all’interno degli organi di controllo e di amministrazione di istituti bancari e istituzioni locali.

Già Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Maierato (2013-2014) e Consigliere di Amministrazione della Federazione Calabrese delle Bcc (2013-2015), ha inoltre guidato il Collegio Sindacale della BCC del Vibonese dal 2014 al 2016. È stato Revisore Unico dei Conti del Comune di Serra San Bruno (2009-2012), Sindaco effettivo di Vibo Sviluppo S.p.a. (2016) e del Gal Terre Vibonesi (2016-2018).