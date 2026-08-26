Giovani a scuola d’impresa, Fitto e Occhiuto a Pizzo per la Summer School di L’Orodicalabria

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Roberto Occhiuto e Raffaele Fitto apriranno la Summer School di L‘OrodiCalabria su giovani e scuola d’impresa realizzata a Pizzo in collaborazione con gli atenei calabresi e l’Ue

PIZZO (VIBO VALENTIA) – Scommettere sui giovani per fare impresa in Calabria. Creando le condizioni perché restino o tornino nella regione, a cominciare da una formazione più vicina alle esigenze delle imprese stesse. Riapre i battenti domani con questi obiettivi la summer school dell’associazione “L’orodicalabria”,giunta alla terza edizione. E che si svolge sotto il patrocinio della Commissione europea.

Saranno proprio il vicepresidente dell’esecutivo Ue, Raffaele Fitto, e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, i protagonisti della serata inaugurale. L’evento è previsto domani, 27 agosto 2026, a Pizzo. Qui dal 27 al 30 agosto docenti delle tre università calabresi e della Luiss, assieme a manager, esperti di marketing e imprenditori animeranno le lezioni per i 24 studenti selezionati tra gli 80 che hanno partecipato al bando. Tutti rigorosamente al di sotto dei 27 anni.

Come negli anni precedenti i ragazzi partiranno da un’idea imprenditoriale da trasformare in un progetto da presentare ai potenziali investitori. Poi, a conclusione della summer school i quattro vincitori potranno accedere ad un periodo di formazione-stage. Sul modello dell’esperienza che i loro predecessori hanno potuto fare la scorsa primavera nelle realtà imprenditoriali dell’iconica Silicon Valley. Mentre 4 borse di studio per un corso di business public speaking in inglese saranno assegnate loro dal gruppo Fs.

Le quattro giornate a Pizzo saranno anche l’occasione per un confronto che vedrà protagonisti imprenditori che già hanno realizzato i loro progetti, in Calabria e anche fuori dalla regione. Un esempio su tutti è Biofarm, che quest’anno si è aggiudicata il premio “L’orodicalabria”. Nel 2015 Biofarm era soltanto un agrumeto di famiglia. Oggi Osvaldo De Falco l’ha trasformata in una piattaforma nazionale con più di 100 aziende agricole partner in tutta Italia. Biofarm conta più di 100mila alberi adottati, oltre 60mila utenti, e ha prodotto più di tre milioni di euro di ricavi diretti per i piccoli agricoltori della rete.

Ad aprire i talk serali, domani alle 20.30 in piazza della Repubblica, il dibattito con Fitto e Occhiuto. Tema, il progetto “Right to stay” della Commissione Ue, destinato appunto ai giovani che vogliono costruire il loro futuro nei propri territori. Nei mesi scorsi l’associazione L’orodicalabria ha costruito un link tra la Commissione europea e i tre atenei della regione. Così l’Università della Calabria, l’Università di Catanzaro e la Mediterranea di Reggio Calabria saranno chiamate a sviluppare un progetto condiviso in collaborazione con l’Unione europea. Se ne parlerà venerdì 28, alle 21 sempre in Piazza della Repubblica. Saranno presenti i rettori, assieme a Gaetano Quagliariello della Luiss School of Management ed Eugenio Gaudio, presidente della Fondazione Roma Sapienza.

La sera successiva, sabato 29 agosto, la parola passerà alle testimonianze di chi ha già costruito con successo la propria impresa: “Semi di Calabria, le storie di chi ha scelto di restare” e’ il titolo del dibattito in programma alle 21 alla Casa della Cultura di Pizzo e al quale parteciperanno Mario Vitale, di Nextalia investment management, e Giuseppe Stigliano, docente di Marketing.

La serata finale, domenica 30 agosto alle 21 al Castello, sarà dedicata ai ragazzi della summer school che presenteranno i loro progetti d’impresa. La giuria formata dal comitato scientifico della associazione decreterà i vincitori dell’edizione 2026: verranno assegnate 4 borse di studio per un periodo di alta formazione all’estero e altre 6 borse di studio per un corso di business public speaking in inglese. Il programma completo delle quattro giornate è sul sito.