Rombiolo, opposizione: «Stangata Tari, un colpo alle tasche delle famiglie»

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Sulle tariffe Tari il gruppo consiliare di Rombiolo dei “Democratici in Movimento” accusa l’amministrazione di aver determinato degli aumenti

ROMBIOLO – La Tari torna ad alimentare lo scontro politico. Il nuovo quadro tariffario per il 2026 è contestato dal gruppo consiliare “Democratici in Movimento”. Per la minoranza si tratta di «una delle pagine più amare per i cittadini di Rombiolo». Ciò soprattutto in una fase caratterizzata dall’aumento del costo della vita e dalle difficoltà economiche che interessano numerosi nuclei familiari.

«Non si tratta di un semplice adeguamento tecnico – sostengono i consiglieri – ma dell’ennesima dimostrazione di un’amministrazione incapace di mettere al centro gli interessi della comunità». Nel mirino finisce quindi la maggioranza guidata dalla sindaca Caterina Contartese, accusata di aver scelto una strada che, secondo l’opposizione, «rappresenta l’ennesimo colpo alle tasche dei cittadini».

L’OPPOSIZIONE EVIDENZIA «IL LIVELLO DI TASSAZIONE PARTICOLARMENTE ELEVATO»

I “Democratici in Movimento” ricordano inoltre che Rombiolo deve già fare i conti con un livello di tassazione che definiscono «particolarmente elevato», anche in conseguenza del Piano di riequilibrio finanziario approvato negli anni passati. «Un’amministrazione responsabile – afferma il gruppo guidato da Davide De Rito – avrebbe dovuto perseguire l’obiettivo opposto: ridurre la pressione fiscale ogniqualvolta fosse possibile».

La minoranza richiama anche quanto accaduto nel recente passato. «Nel 2024 erano state approvate tariffe Tari in diminuzione. Oggi, invece, si registra un’inversione di tendenza che porta a nuovi rincari». Da qui la critica alla gestione complessiva del servizio. Nel mirino finisce anche la raccolta differenziata, che secondo l’opposizione «dovrebbe rappresentare un vantaggio per tutta la comunità, non un ulteriore costo per i cittadini che si impegnano quotidianamente a farla nel modo corretto». Una considerazione accompagnata da una domanda: «Quale beneficio concreto ne ricavano i rombiolesi?».

IL NODO DEL “BONUS TARI”: PER LA MINORANZA PENALIZZATE LE FASCE PIU’ DEBOLI

È però soprattutto sulla mancata applicazione del Bonus Tari del 25% che la polemica assume toni più duri. I “Democratici in Movimento” contestano infatti l’assenza dell’agevolazione destinata ad alcune famiglie sulla base della fascia Isee e ricordano che il beneficio è previsto a partire dal 2025.

«Una mancanza di estrema gravità», sostiene la minoranza, secondo cui a essere penalizzate sarebbero proprio le fasce sociali più fragili. Una contestazione che porta il gruppo a chiedere le dimissioni dell’intera maggioranza.

L’attacco politico si estende poi al modo di amministrare la cosa pubblica. «Quanto accaduto evidenzia una scarsa capacità di amministrare e di rappresentare realmente gli interessi dei cittadini», affermano i consiglieri, sottolineando come siano spesso gli stessi cittadini a rivolgersi all’opposizione «per esporre questioni di rilievo e problematiche evidenti, sotto gli occhi di tutti».

Per la minoranza, serve inoltre maggiore consapevolezza nelle scelte amministrative e soprattutto più trasparenza. «I cittadini hanno il sacrosanto diritto di conoscere le decisioni che vengono assunte, particolarmente quando gravano direttamente sul bilancio delle famiglie e sulla vita della comunità». Da qui l’invito alla sindaca di trarre le dovute conseguenze e di rassegnare le dimissioni.