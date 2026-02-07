Il sindaco di Vibo, Romeo, vara il rimpasto di Giunta. Tutti i retroscena

3 minuti per la lettura

Chiamati a far parte della nuova Giunta di Vibo il dem Francesco Colelli e l’esterna Ketty De Luca. Il sindaco telefona ad Alecci

VIBO VALENTIA – Il terremoto politico a Palazzo Luigi Razza giunge al suo atto finale. Nella prima mattinata di ieri, venerdì 5 febbraio 2026, Pina Puntillo, assessore tecnico al Bilancio e stimata docente dell’Unical, ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni. Una scelta che segue di soli tre giorni quella della collega Vania Continanza e che ha aperto definitivamente la strada al rimpasto della Giunta guidata dal sindaco Enzo Romeo. La decisione della Puntillo non è giunta inaspettata: da giorni circolavano indiscrezioni su una sua possibile uscita di scena per equilibrare le diverse anime politiche della coalizione.

NUOVA GIUNTA A VIBO, I RESTROSCENA

Come già accaduto per l’ex delegata all’Istruzione, l’assessore ha preferito rimettere il mandato prima di un eventuale revoca, facilitando la sostituzione con figure espressione diretta dei gruppi consiliari che rivendicavano maggiore spazio.

E così l’ufficializzazione dei nuovi nomi è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri tramite decreto sindacale, al termine di un confronto serrato. Il rimpasto vede l’ingresso del capogruppo Pd Francesco Colelli e dell’avvocato Ketty De Luca, già presidente del Rotary Club e figura di riferimento della componente “Democratici e Riformisti”, legata a Ernesto Alecci.

SULLA DISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE SI CONSUMA LO SCONTRO PIU’ DURO. IL COMMERCIO SOTTRATTO A SORIANO

Proprio sulla distribuzione delle deleghe si è consumato lo scontro più duro: il gruppo di Alecci, oltre al Bilancio, puntava con forza al Commercio. La delega è stata infine ceduta da Stefano Soriano che, dopo un acceso confronto con il sindaco, ha dovuto lasciare l’incarico per assecondare le nuove necessità della squadra di governo.



La scelta della De Luca (attuale vicepresidente della commissione Pari opportunità in Regione) è arrivata dopo che il nome iniziale proposto dagli alecciani, l’imprenditore Enzo Mirabello, non aveva convinto gli alleati. A pesare è stato anche il vincolo della rappresentanza di genere, che imponeva l’inserimento di una figura femminile. Con la nomina di Colelli in Giunta, si libera uno scranno tra i banchi della maggioranza in Consiglio comunale: al suo posto subentrerà Antonella Petracca, prima dei non eletti. Il sindaco Romeo ha mantenuto per sé le competenze relative a Polizia Municipale e Sicurezza Pubblica, Politiche Intercomunali e di area vasta, Beni confiscati e Associazione Antiracket e Antiusura, Affari istituzionali e Rapporti con Regione, Provincia, Comune e Asp. Il decreto sarà ora trasmesso al Consiglio Comunale per la comunicazione ufficiale nella prima seduta utile.

ECCO LA NUOVA GIUNTA CON LA RIORGANIZZAZIONE ANCHE DELLE DELEGHE

Questa la nuova Giunta:

Loredana Pilegi (vicesindaco): assessore al Governo del Territorio, alla Pianificazione e Riqualificazione Urbana.

Lorenza Scrugli: assessore alle Politiche Sociali, Coesione Sociale e Politiche Giovanili, Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere.

Francesco Colelli: assessore alla Manutenzione, Servizio Idrico Integrato, Illuminazione Pubblica e Rete Viaria.

Stefano Soriano: assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Turismo, Sport-Impiantistica sportiva e Fondi Comunitari.

Salvatore Monteleone: assessore alle Politiche Infrastrutturali e Nuove Opere.

Marco Miceli: assessore all’Ambiente.

Marco Talarico: assessore agli Affari generali, Risorse Umane e Contenzioso.

Luisa Santono: assessore all’Innovazione Tecnologica, Innovazione e Digitalizzazione.

Katty De Luca: assessore alla Programmazione Finanziaria e al Commercio.