Giornata storica a Vibo, dopo 21 anni approvato il Piano Spiaggia

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Il consiglio comunale di Vibo vota all’unanimità l’adozione del Piano Spiaggia che disciplina il demanio marittimo con regole moderne e sostenibili, chiudendo un iter burocratico iniziato nel 2005. L’80% della spiaggia sarà libera e sarà data grande attenzione alle strutture per i disabili. L’assessore Pilegi: “Una giornata storica per la città”.

VIBO VALENTIA – Dopo un’attesa durata oltre vent’anni, il litorale di Vibo Valentia si avvia verso una nuova era di legalità, sostenibilità e accessibilità: oggi, infatti, consiglio comunale ha infatti col voto favorevole dell’opposizione, il nuovo Piano Comunale Spiaggia (Pcs), lo strumento che disciplina il demanio marittimo con regole moderne e sostenibili, chiudendo un iter burocratico iniziato nel 2005. Non si tratta solo di un atto urbanistico, ma della cornice dello sviluppo turistico ed economico del litorale per i prossimi anni, che pone fine a una lunga fase di pianificazione frammentaria e proroghe incerte.

PIANO SPIAGGIA DI VIBO: UN ITER LUNGO 20 ANNI

Il Piano è il risultato di un percorso complesso che ha attraversato quattro amministrazioni e l’ultima ha dato un impulso rilevante con l’assessore Pasquale Scalamogna – e diverse conferenze dei servizi. L’assessore all’Urbanistica, Loredana Pilegi, ha illustrato in aula i passaggi che hanno portato all’adozione del provvedimento: “Non voglio essere presuntuosa nel dire che questo è un momento storico perché è un atto che attraversa diversi anni, parte dal 2005 e arriva oggi”.

Per anni, l’assenza di uno strumento urbanistico certo ha costretto il territorio a una gestione precaria, con concessioni gestite in proroga: “Le amministrazioni sono state costrette a una pianificazione frammentaria con delle concessioni in proroga, con conseguenze molto gravi sia sul piano della certezza del diritto delle imprese, sia per quanto riguarda la tutela ambientale”.

Una tappa decisiva degli ultimi 18 mesi è stata l’interlocuzione con la Regione Calabria sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

EVITATO IL BLOCCO DI ALTRI DUE ANNI

L’amministrazione è riuscita ad evitare la procedura ordinaria, che avrebbe bloccato l’iter per altri due anni: “Mandarlo a una VAS ordinaria significava che il piano doveva rimanere fermo almeno altri due anni. Capite bene, questo piano l’avremmo visto nel 2030”. Grazie alla coerenza dimostrata con il Piano Strutturale Comunale (PSC), il PCS ha ottenuto i pareri necessari, chiudendo ufficialmente la conferenza dei servizi il 28 aprile 2026.

Gli aspetti più propriamente tecnici del Piano sono stati illustrati in aula dalla progettista Maria Cristina De Pamphilis, che ha curato la stesura dello strumento nei suoi contenuti urbanistici e paesaggistici.

IL NUOVO ASSETTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

Per dare certezza agli operatori e favorire investimenti stabili, il Piano definisce con chiarezza la distribuzione delle attività lungo il litorale, prevedendo un totale di 10 concessioni: 8 destinate a nuovi insediamenti turistici e le restanti 2 ad attività ludico-sportive. L’assetto punta a bilanciare l’offerta ricettiva con spazi dedicati al benessere e allo sport, garantendo procedure di evidenza pubblica basate sui principi di concorrenza.

SOSTENIBILITà E DECORO, ADDIO AL CEMENTO

Uno dei pilastri del nuovo regolamento è la tutela del paesaggio. Le strutture balneari dovranno rispettare standard qualitativi rigorosi: “Sono ammessi solo fabbricati composti in legno o comunque in fibre naturali, facilmente smontabili, prive di fondazione in cemento o calcestruzzo”. Le prescrizioni estetiche sono dettagliate su più fronti: Altezza massima: 3,50 metri per i fabbricati e solo 80 cm per le strutture direttamente sulla sabbia; Colori ammessi: una palette naturale che spazia dal bianco, panna, beige e crema, con sfumature di verde e azzurro; Vegetazione: consentito solo l’uso di specie autoctone in vaso, con divieto assoluto di ancoraggio sulla prateria di Posidonia oceanica.

Per quanto concerne le infrastrutture, il documento prevede la realizzazione di una pista ciclabile, di un’area di primo soccorso e di tre aree parcheggio (una in zona Trainiti e due a Bivona).

IL MARE COME BENE COMUNE

La componente dell’amministrazione ha rivendicato con forza la dimensione sociale del Piano, elevando all’80% la quota di spiaggia libera, ben oltre il 30% minimo previsto dalla normativa vigente. “È stata una scelta politica ben precisa… perché noi crediamo sinceramente che il mare è un bene comune e che deve rimanere libero e gratuito”, ha ribadito Pilegi.

L’inclusione è garantita da obblighi precisi per i gestori: entro sei mesi dall’approvazione, ogni lido dovrà destinare almeno il 20% degli ombrelloni a postazioni accessibili, dotandosi di sedie “job” anfibie, passerelle e cartellonistica in linguaggio Braille. “Questa introduzione pensiamo che possa veramente restituire dignità a una parte della nostra comunità che troppo a lungo ha vissuto le spiagge come un luogo proibito”.

SICUREZZA DEL TERRITORIO

Il Piano non ignora le fragilità del territorio, specialmente nelle aree colpite dal nubifragio del 3 luglio 2006. In questi tratti vige il divieto di edificazione stabile, con la possibilità di sole occupazioni temporanee, armonizzando i percorsi di evacuazione con il piano comunale di Protezione Civile.

LA PILEGI: “IL PIANO è ESPRESSIONE DI TUTTI I PARTITI POLITICI”

Concludendo il suo intervento, l’assessore Pilegi ha chiesto al consiglio un voto unitario, sottolineando che il PCS non appartiene a una singola fazione: “Questo piano spiaggia è la sintesi e il risultato di tutti questi anni in cui hanno lavorato molte amministrazioni e moltissimi tecnici, non è l’espressione di uno schieramento politico, non è un trofeo di parte”. E infine ha ringraziato pubblicamente il dirigente Andrea Nocita, il funzionario Antonio Pallone e tutti gli uffici del settore Urbanistica per il lavoro svolto lungo l’intero iter.

L’ULTIMO STEP ALLA PROVINCIA DI VIBO

Il Piano, transitato prima in II Commissione Urbanistica, guidata da Sergio Barbuto, passerà ora alla Provincia per l’approvazione definitiva, che darà “certezza alla città”, consentendo agli operatori di programmare investimenti stabili e ai cittadini di godere di un litorale sicuro e accessibile.