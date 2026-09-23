Rombiolo, l’amministrazione punta a rafforzare la raccolta differenziata

2 minuti per la lettura

L’amministrazione comunale di Rombiolo punta a rafforzare la raccolta differenziata e precisa: “Nessun aumento della Tari”

ROMBIOLO (VIBO VALENTIA) – «Per gestire i nostri rifiuti servono 426mila euro, ma le norme nazionali fissano il nostro tetto massimo incassabile dai cittadini a 397mila». È il dato da cui parte il nuovo Piano economico finanziario della Tari del Comune di Rombiolo. Con un differenziale di circa 29mila euro che, spiegano dall’amministrazione, dovrà essere recuperato attraverso una gestione più efficiente e una maggiore raccolta differenziata.

Il Piano redatto da Arrical secondo il Metodo tariffario rifiuti stabilito da Arera. A pesare sui costi, spiega l’amministrazione comunale, sono soprattutto «i costi del contratto di appalto e, soprattutto, l’inflazione che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi per lo smaltimento dei rifiuti negli impianti regionali».

RACCOLTA DIFFERENZIATA: SI PUNTA SU SENSO CIVICO E BUONA GESTIONE DEL SERVIZIO

La linea dell’amministrazione è chiara: «La risposta non è stangare le famiglie, ma agire su due fronti: buona gestione e senso civico». Si punta a contenere la spesa garantendo allo stesso tempo la copertura integrale dei costi del servizio, senza ridurre la qualità delle prestazioni sul territorio.

Un ruolo centrale lo avrà la raccolta differenziata. «Più si ricicla, meno pesano i costi di conferimento in discarica», sottolinea il Comune. La percentuale è passata dal 63,01% del 2024 al 74,27% del 2025, mentre nel primo semestre del 2026 si è attestata al 72,63%. «L’obiettivo è superare il 75%: non un obbligo di legge, ma un beneficio economico diretto per tutti, dal momento che ogni tonnellata di indifferenziato in meno si traduce in migliaia di euro risparmiati sui costi di discarica».

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROMBIOLO PREVEDE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E FAMIGLIE

Per incentivare comportamenti virtuosi introdotte alcune agevolazioni. Ossia: «Una riduzione del 5% per residenti e attività produttive, un ulteriore sconto dell’8% per chi pratica il compostaggio domestico dell’umido» e una «riduzione del 10% per i portatori di handicap con invalidità superiore all’80%».

Il Comune sta inoltre predisponendo un progetto per partecipare a un bando della Regione Calabria che prevede l’acquisto di compostiere domestiche. L’obiettivo è «sottrarre frazione organica alla raccolta porta a porta e generare un risparmio reale sui costi di trasporto e smaltimento».

SULLA TARI LA PRECISAZIONE: “NON E’ STATO INTRODOTTO ALCUN AUMENTO DELLE TARIFFE”

Sul fronte delle tariffe, l’amministrazione precisa che «una famiglia di quattro persone in un’abitazione di 100 metri quadrati pagherà sostanzialmente lo stesso importo del 2024». Mentre «per le attività commerciali la tariffa è stata abbassata di circa il 30%».

Infine, con la nuova gara, il Comune ha inserito nel capitolato anche «il servizio di spazzamento e taglio del verde a carico giornaliero della ditta appaltatrice». La cura dell’ambiente e del verde, conclude l’amministrazione, «resta uno dei punti principali del programma di governo del Comune».