Nicotera, riapre il Museo Diocesano e sarà intitolato al vescovo Cortese

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Il Museo Diocesano di Nicotera, situato presso il Palazzo Vescovile, riapre ufficialmente al pubblico, ad annunciarlo la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea

NICOTERA (VIBO VALENTIA) – Dopo poco più di sei anni dalla chiusura riapre ufficialmente il museo diocesano di Nicotera. A darne notizia è la stessa diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, guidata dal vescovo Attilio Nostro, che annuncia che la cerimonia di apertura per le ore 18.30 del prossimo 6 luglio.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del vescovo Attilio Nostro, del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, del parlamentare Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, dell’assessore regionale Antonio Montuoro, dell’on. Vito Pitaro, del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Landolina e del sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco.

Anche la Soprintendenza Abap (Archeologica, belle arti e paesaggio) sarà presente con il soprintendente facente funzioni, Roberta Filocamo, e la funzionaria storica dell’arte, Daniela Vinci. Presente anche il Comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio della Calabria, Giacomo Geloso.

L’occasione della riapertura del museo sarà colta dalla diocesi per l’intitolazione del complesso museale al compianto vescovo Domenico Tarcisio Cortese. Una decisione giunta per volere del vescovo Nostro. Un modo simbolico per rendere omaggio ad un presule «rimasto nella memoria collettiva per l’impronta lasciata nella comunità diocesana e per le azioni intraprese al fine di ampliare e valorizzare lo stesso museo».

Il Museo diocesano di Nicotera è sorto nel 1975 per volere di Mons. Vincenzo De Chiara, vescovo della diocesi di Nicotera. All’epoca non esisteva ancora la diocesi unica di Mileto-Nicotera-Tropea, esistevano tre diocesi autonome ma unite in persona episcopi in quanto il vescovo era lo stesso. L’apertura prima e il successivo sviluppo dopo del polo museale è avvenuta anche grazie all’interessamento di mons. Salvatore Belluomo e alla «preziosa e fattiva collaborazione del dott. Natale Pagano». Proprio sotto l’episcopato di Cortese la crescita e lo sviluppo del Museo ebbe un notevole impulso. In quegli anni venne ingrandito e riorganizzato con l’aumento delle sale espositive e la creazione della pinacoteca. «La riapertura del complesso museale – recita una nota della diocesi – rappresenta un momento importante per la comunità diocesana e la città di Nicotera».

Il Museo diocesano ospita preziosi beni che vanno dal secolo XIII al XX secolo, per lo più provenienti dalla Chiesa Concattedrale, «non è solamente uno spazio di memoria, ma anche uno strumento di crescita culturale, spirituale e di promozione del territorio: un nuovo punto di partenza per costruire percorsi di valorizzazione, didattica, ricerca e promozione turistica sempre più qualificati. L’obiettivo dichiarato è, infatti, quello di potenziarne la capacità ricettive e – conclude la nota – arricchire l’offerta complessiva attraverso la creazione di percorsi dedicati alle attività didattiche, ai servizi e alla realizzazione di percorsi guidati per i tanti turisti che, soprattutto nel periodo estivo, scelgono come metà delle loro vacanze il nostro territorio».