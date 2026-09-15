Soriano, sei giovani del Servizio Civile opereranno nel Polo Museale

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Sono sei i volontari del Servizio Civile che dal prossimo 18 settembre affiancheranno le attività del Polo Museale di Soriano. La direttrice Preta: «Crescita e partecipazione, al servizio della comunità»

SORIANO CALABRO – Il patrimonio culturale di Soriano Calabro riparte anche dai giovani: sono sei infatti i volontari del Servizio Civile che dal prossimo 18 settembre affiancheranno le attività del Polo Museale, mettendo a disposizione competenze, entusiasmo e conoscenze per contribuire alla valorizzazione delle collezioni e all’accoglienza dei visitatori.

Tutti residenti a Soriano Calabro e, per la maggior parte, laureandi o neolaureati, i giovani sono stati accolti questa mattina nella sede del Comune dalla Commissione prefettizia e dalla direttrice del Polo Museale, Mariangela Preta. Un primo incontro servito a presentare loro il patrimonio custodito nelle diverse sedi e le attività nelle quali saranno progressivamente coinvolti.

PERCORSO DI UN ANNO E ATTENZIONE RIVOLTA ALL’ACCESSIBILITà

Il percorso avrà una durata di un anno e comprenderà attività di accoglienza, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. I volontari saranno inoltre impegnati in un progetto dedicato all’accessibilità dei contenuti e al miglioramento dell’esperienza di visita, attraverso la realizzazione di QR code con approfondimenti anche in lingua inglese.

L’iniziativa punta a rendere più immediata la conoscenza delle opere, della storia e dei luoghi che compongono il percorso museale, favorendo anche la fruizione da parte dei visitatori stranieri.

LA DIRETTRICE PRETA: «MOLTE NOVITÀ TRA CUI IL QR CODE»

I sei giovani saranno formati e seguiti direttamente dalla direttrice Mariangela Preta, che li accompagnerà nelle attività quotidiane e nel percorso progettuale: «Accogliamo con grande entusiasmo questi sei giovani di Soriano Calabro – afferma Preta – perché il Servizio Civile rappresenta non soltanto un’importante esperienza formativa e professionale, ma anche un’occasione concreta per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale».

La direttrice sottolinea inoltre come il loro contributo possa migliorare l’accoglienza e la fruizione del Polo Museale: «La realizzazione dei QR code, anche in lingua inglese, sarà uno dei primi risultati concreti di questo percorso e renderà il nostro museo sempre più accessibile, moderno e aperto a un pubblico internazionale», aggiunge.

L’ingresso dei volontari rafforza così il rapporto tra il Polo Museale e la comunità locale, con l’obiettivo di trasformare il museo non soltanto in un luogo di conservazione della memoria, ma anche in uno spazio di partecipazione, formazione e cittadinanza attiva.