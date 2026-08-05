Allo Spilinga ‘Nduja Festival un talk & cooking show dedicato alla ‘nduja

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Il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese tra i protagonisti di “Spilinga ‘Nduja Festival” e del talk & cooking show dedicato ad uno dei simboli della Calabria nel mondo

SPILINGA – C’è anche il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese tra i protagonisti del ricco cartellone di “Spilinga ‘Nduja festival”, in programma dal 3 all’8 agosto nel centro vibonese reso famoso dal suo prodotto più identitario. Il programma culminerà con l’attesa 50esima edizione della Sagra della ‘Nduja di Spilinga.

Proprio per celebrare la ‘nduja nasce l’evento “La ‘Nduja, simbolo della Calabria nel mondo”. Un appuntamento promosso dal Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, in collaborazione con il Comune di Spilinga. Un talk & cooking show all’insegna del claim ufficiale “Il territorio che nutre”. L’appuntamento è previsto per domani giovedì 6 agosto a partire dalle 19.30.

Sul palco prenderanno posto autorevoli ospiti e astri nascenti del panorama gastronomico nazionale. Tra loro la chef freelance Federica Di Lieto, già concorrente di Masterchef Italia, che eseguirà il cooking show.

Nel dettaglio l’evento sarà presentato dalla giornalista Anna Aloi, nella parte dedicata al talk. Dopo i saluti del sindaco di Spilinga Enzo Marasco, sarà la volta dell’intervento del presidente del Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, Luisa Caronte, affiancata dal vicepresidente e produttore di ‘Nduja di Spilinga Giuseppe Porcelli. Previsti gli interventi del presidente del Gal Terre vibonesi, Vitaliano Papillo, e di Pasquale Pugliese, in rappresentanza del Consorzio della ‘Nduja di Spilinga. Presente il maestro orafo Gerardo Sacco che nell’occasione riceverà uno speciale riconoscimento dall’Amministrazione comunale “per la sua decennale amicizia e collaborazione con la comunità spilingese”.

Al centro del dibattito, ovviamente, la ‘Nduja di Spilinga. Dalle origini contadine all’inarrestabile ascesa e diffusione mondiale, fino alla sua capacità di adattarsi all’evoluzione della cucina contemporanea. Ma anche di approdare perfino nei menù di ristoranti stellati in giro per il mondo.

“La partecipazione del Distretto del Cibo del Territorio rurale vibonese, partner di Spilinga ‘Nduja festival per tutta la manifestazione, testimonia la attenzione verso il territorio, le sue migliori produzioni e i suoi eventi più rappresentativi, nel solco dello slancio che la nuova governance ha impresso all’azione dell’agenzia di sviluppo territoriale”.