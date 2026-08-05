Ariola si veste a festa con la sagra della capra

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Ariola si veste a festa: fede, musica e sapori autentici con Gesù Salvatore e la storica Sagra della Capra nella frazione di Gerocarne

GEROCARNE — L’estate delle Serre vibonesi si accende di colori, devozione e convivialità ad Ariola, frazione di Gerocarne, che si prepara a vivere una settimana all’insegna della comunità e delle radici più autentiche. Il comitato organizzatore ha messo a punto un programma doppio che unisce il momento religioso e spirituale alle eccellenze gastronomiche locali, richiamando visitatori da tutto il territorio circostante. Il primo grande appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto 2026, con i solenni festeggiamenti in onore di Gesù Salvatore.

Una giornata in cui la comunità si stringe attorno alla propria chiesa parrocchiale per rinnovare un legame fatto di fede e tradizione. Non mancherà tuttavia il momento di festa popolare. A partire dalla serata, l’intrattenimento musicale farà da cornice a una ricca offerta gastronomica curata nei minimi dettagli. Gli stand proporranno i classici panini con salsiccia locale, wurstel, patatine e tante altre prelibatezze pensate per accontentare tutti i palati in un clima di gioiosa condivisione. Ma il clou dell’estate ariolese arriverà domenica 9 agosto, a partire dalle ore 20:00, con l’attesissima Sagra della Capra.

Un appuntamento storico che celebra i sapori forti e genuini della civiltà contadina calabrese. Protagonista assoluta sarà la carne di capra preparata secondo le antiche ricette della tradizione locale. Accompagnata da prodotti tipici e dal supporto di importanti marchi del territorio come la Gelateria Callipo di Pizzo. Per venire incontro alle esigenze di tutti i partecipanti e garantire una serata di festa inclusiva, l’organizzazione ha previsto anche un menu alternativo a base di pasta e ragù. Menu dedicato a quanti preferiscono sapori differenti ma non vogliono rinunciare al piacere di stare insieme.

La serata sarà impreziosita dalla presenza e dall’intrattenimento musicale di Samuel Malvaso. L’ospite d’eccezione che animerà la piazza con la sua musica, regalando sorrisi e allegria nel cuore del paese. Ariola si conferma così baluardo di accoglienza e vitalità: un’occasione preziosa per riscoprire il piacere dello stare insieme, tra fede, folklore e buona cucina.