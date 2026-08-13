Mileto, 50 anni di Radio Paravati, un sogno che compie mezzo secolo e si rilancia verso il futuro

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Al via a Paravati di Mileto la celebrazione dei 50 anni di Radio Paravati, un appuntamento per ricordare la nascita della radio privata a Paravati con un occhio alle iniziative future

MILETO (VIBO VALENTIA) – Cinquant’anni sono un traguardo importante. Sono mezzo secolo di vita, di storia e di storie raccontate, ripercorse svelate. Cinquant’anni, sebbene non sempre di attività diretta, sono un momento da ricorda, da festeggiare, da celebrare. Soprattutto quanto, ed è questo il caso, non sono un punto di arrivo ma diventano una partenza, il punto di appoggio su cui concentrare le forze per un nuovo slancio. Una promessa di impegno che guarda al futuro e alle nuove tecnologie.

Una storia, quella della radio privata a Paravati, che ha visto al centro della sua espansione, tra gli altri, Vincenzo Varone, decano dei giornalisti vibonesi e in passato anche sindaco della città, che ha tenuto a battesimo con le sue esperienze editoriali molti esponenti dell’attuale classe giornalistica provinciale. Alcuni dei quali hanno fatto anche carriera nella professione, diversi hanno continuato a coltivarla come una seconda attività, altri l’hanno abbandonata ma tutti conservano la consapevolezza di aver contribuito a costruire la narrazione di un tempo e di un luogo che ha segnato le vite di ognuno e che oggi è parte della storia di una comunità.

Una storia che si chiude con la celebrazione dei 50 anni ma, come detto riparte da questo mezzo secolo per provare a rilanciarsi nella mischia, sfruttando le nuove tecnologie e il con un progetto che a breve diventerà operativo con l’obiettivo, ancora una volta, di accendere una voce libera che possa dare alla gente un quadro attendibile e verosimile della realtà.

LA CELEBRAZIONE DEI 50 ANNI DI RADIO PARAVATI

Con questo spirito piazza Nassirija a Paravati, principale frazione di Mileto, questa sera 13 agosto, si veste a festa per i 50 anni di Radio Paravati. Evento organizzato da Radio Brutium Paravati con il patrocinio del comune di Mileto e del liceo Capialbi di Vibo Valentia. L’appuntamento avrà inizio alle 20.30 e prevede un incontro-dibattito seguito da momenti di intrattenimento musicale.

In particolare, dopo i saluti istituzionali di circostanza, prenderà il via il forum sul tema “Radio Paravati, la storia di un cammino con lo sguardo al futuro”. Al termine del dibattito, che si fregerà anche della presenza di Saverio Fogliaro che intratterrà il pubblico con la sua chitarra. troverà spazio un ulteriore momento sociale con la presentazione ufficiale della A.s.d. Nuova Paravati mentre la conclusione della serata sarà affidata al Gruppo pop del liceo musicale Vito Capialbi di Vibo Valentia. Durante la serata il gruppo di radio Paravati allestirà una stand gastronomico con panini, patatine, crepes e bibite varie. L’organizzazione ha inoltre allestito nell’area una esposizione artistica delle opere dello scultore Antonio La Gamba che resterà fruibile dal pubblico per tutta la serata