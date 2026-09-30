"Vibo Marina c'è" diventa Aps: 4 anni di solidarietà, sport e impegno per la comunità

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“Vibo Marina C’è”, guidata da Attilio Fiorillo, diventa ufficialmente APS, Associazione di Promozione Sociale, consolidando un percorso iniziato il 16 aprile 2022

VIBO MARINA – Quattro anni di iniziative, solidarietà e attenzione al territorio sfociano in un nuovo traguardo istituzionale. L’associazione “Vibo Marina C’è” diventa ufficialmente APS, Associazione di Promozione Sociale, consolidando un percorso iniziato il 16 aprile 2022 in una piccola pineta di Vibo Marina, negli ultimi mesi della pandemia e nei giorni segnati dall’emergenza della guerra in Ucraina.

LA COSTITUZIONE RISALE AL 2022

Guidato da Attilio Fiorillo, il sodalizio ha costruito nel tempo una rete di collaborazioni con associazioni, scuole, parrocchie e realtà del volontariato, promuovendo oltre 20 grandi eventi. Il lancio ufficiale dell’associazione risale al 5 giugno 2022, con un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune e il Coni.

Numerosi gli ambiti nei quali l’associazione ha operato. Sul fronte ambientale sono state organizzate iniziative ecologiche con Legambiente e Wwf, attività di supporto alla Notte Blu e i “Giochi senza Frazioni”, appuntamento nato per favorire aggregazione e partecipazione tra le contrade di Vibo Marina.

Particolare attenzione è stata dedicata anche allo sport, alla memoria e alla legalità, con iniziative nel ricordo di Francesco Contartese e Umberto Fiorillo e campagne di sensibilizzazione contro bullismo e cyberbullismo. Tra queste, “Un calcio al bullismo”, realizzata con l’Istituto comprensivo “A. Vespucci-Murmura” di Vibo Marina. Non sono mancate iniziative di solidarietà, tra cui quelle dedicate al giovane Gianmarco Ganzerro, vittima di un incidente sul lavoro.

NUMEROSI PROGETTI DEDICATI ALLA SALUTE, ALL’INCLUSIONE ALL’INFANZIA

L’associazione ha inoltre sviluppato progetti dedicati alla salute, all’inclusione e all’infanzia. Tra le iniziative figurano “Una merenda da paura”, campagna educativa sui disturbi alimentari dedicata alla memoria di Federica Monteleone, e “L’inclusione si tinge di blu”, appuntamento dedicato all’autismo. Numerose anche le attività nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Vibo Valentia, pensate per portare momenti di vicinanza e spensieratezza ai piccoli pazienti.

Un altro capitolo importante riguarda la terza età. L’associazione ha portato momenti di festa, musica e socialità nelle strutture assistenziali di Tropea, tra cui il Don Mottola e il Medical Center, coinvolgendo gli scout del gruppo Scout 1 di Vibo Marina e quelli di Tropea, il Gruppo Folk Città di Vibo Valentia, i Giganti di Vibo Marina e gli zampognari dell’Associazione culturale musicale “Nd’arranciamu”.

LE COLLABORAZIONI CON PARROCCHIE, LIONS, E ALTRE REALTà

Un percorso sostenuto da una rete di collaborazioni con la parrocchia di Vibo Marina, il Lions Club di Vibo Valentia e numerose realtà sociali, culturali, sportive, scolastiche, ambientali e di volontariato. L’associazione ha rivolto un ringraziamento particolare a monsignor Giuseppe Fiorillo, monsignor Giuseppe Varone, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alle iniziative. Un riconoscimento speciale è riservato anche all’illusionista Massimo Cappuccio, mascotte ufficiale del sodalizio, protagonista con i suoi spettacoli di numerosi appuntamenti.

Con la trasformazione in APS, “Vibo Marina C’è” guarda ora alle prossime sfide con l’obiettivo di rafforzare il proprio impegno a favore della comunità. Un nuovo capitolo di un percorso che, nelle intenzioni dell’associazione, vuole continuare a mettere al centro partecipazione, solidarietà e territorio.