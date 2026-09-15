Parghelia in movimento, una settimana tra mobilità sostenibile e Servizio Civile

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“Parghelia in Movimento 2026” è il programma promosso dal Comune in occasione della Settimana Europea della mobilità sostenibile, in calendario dal 16 al 22 settembre, tra servizio civile, ambiente, sport, cultura, diritti e partecipazione

PARGHELIA – Mobilità sostenibile, ambiente, sport, cultura, diritti e partecipazione saranno questi i temi al centro di «Parghelia in Movimento 2026», il programma promosso dal Comune in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in calendario dal 16 al 22 settembre, che coincide (il 18 settembre) con l’avvio di tre progetti di Servizio Civile. L’iniziativa prevede diversi appuntamenti, dalla sfida dei passi alla pedalata in paese, dalla giornata senza auto alla pulizia delle spiagge, fino alla Festa di Fine Estate e alla premiazione dell’Alfiere dell’Ambiente con la speciale “Ricicletta”.

AL VIA I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE

Per quanto concerne i tre progetti di Servizio Civile che coinvolgeranno i giovani volontari in attività a favore della comunità, vi saranno tre percorsi differenti, accomunati dall’obiettivo di rafforzare il rapporto tra giovani, territorio, istituzioni e cittadini e di promuovere partecipazione e cittadinanza attiva.

Particolare attenzione sarà dedicata all’ambiente, con attività di monitoraggio del territorio, individuazione delle criticità nella gestione dei rifiuti, raccolta delle segnalazioni dei cittadini e supporto alla programmazione dei servizi ambientali.

Previsti anche interventi di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e percorsi di educazione ambientale rivolti alle scuole e alle nuove generazioni, con approfondimenti su risparmio dell’acqua, uso responsabile dell’energia, riduzione dello spreco alimentare, riciclo e riuso.

CULTURA E DIRITTI

Il progetto «La Cultura dei Borghi» accompagnerà invece i giovani nella conoscenza, mappatura e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale di Parghelia, favorendo il coinvolgimento di scuole, famiglie e comunità.

Il terzo percorso, «Lo Sportello dei Diritti», sarà dedicato a persone, inclusione ed equità, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi della Pubblica amministrazione e del Terzo settore e di rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

«Ambiente, cultura, diritti e partecipazione diventano così le diverse facce di un’unica idea di comunità», sottolinea l’Amministrazione comunale, che considera la sostenibilità «non una parola da utilizzare come slogan, ma un percorso fatto di educazione, partecipazione, conoscenza, inclusione e responsabilità».

«Abbiamo sempre pensato che per costruire una comunità realmente sostenibile fosse necessario partire dalle persone e, in particolare, dalle nuove generazioni – prosegue l’Amministrazione –. Il Servizio Civile rappresenta una straordinaria occasione per trasformare questa idea in attività concrete. Vogliamo che i giovani non siano semplicemente spettatori, ma protagonisti nella conoscenza, nella cura e nella crescita della comunità».

Un’iniziativa pensata, dunque, per coinvolgere tutte le generazioni e per trasformare la sostenibilità in una pratica quotidiana, che lega quindi gli appuntamenti della Settimana della Mobilità ai nuovi percorsi di Servizio Civile, con l’obiettivo di rendere ambiente, cultura e partecipazione elementi concreti della vita quotidiana di Parghelia.