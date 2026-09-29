Rombiolo, i The Kolors sul palco per la festa di San Michele

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I The Kolors protagonisti assoluti del concerto che chiuderà i festeggiamenti per San Michele Arcangelo a Rombiolo.

ROMBIOLO – La festa di San Michele Arcangelo arriva questa sera, 29 settembre, al suo appuntamento più atteso. Alle 22, in piazza De Gasperi, saliranno sul palco i The Kolors, protagonisti del concerto che chiuderà i festeggiamenti patronali. Atteso il pubblico anche dai diversi centri della provincia di Vibo Valentia.

Sarà il momento conclusivo di un programma che ha messo insieme fede, tradizione e spettacolo, organizzato dalla Parrocchia San Michele, guidata dal parroco Pasquale Sposaro, insieme al Comitato Festa.

I THE KOLORS SI ESIBIRANNO QUESTA SERA IN PIAZZA DE GASPERI: ATTESO IL PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI

Il concerto dei The Kolors rappresenta il grande evento della serata, dopo gli appuntamenti religiosi che hanno accompagnato la festa dedicata al patrono. Una presenza, quella della band, destinata a trasformare piazza De Gasperi nel cuore della festa, con un pubblico atteso anche dai comuni vicini. A completare la serata sarà l’animazione bandistica affidata all’Associazione Culturale Musica Insieme di Rombiolo e alla Fanfara Fiorita.

DIETRO L’ORGANIZZAZIONE IL LAVORO DEL COMITATO FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO

Dietro l’organizzazione dei festeggiamenti c’è il lavoro del Comitato Festa, composto da Paolo Capria, Raffaele Crudo, Michele De Luca, Pietro De Rito, Pasquale Fabiano, Francesco Ferraro, Nicola Ferraro, Simone Ferraro, Antonello Ferrazzo, Andrea Fisichella, Emanuela Mazzitelli, Rachele Vicari, Antonino Morabito, Vittorio Petrolo, Agostino Sangeniti, Angelo Zappia, Raffaele Aiello, Vincenzo Cupo e Gabriele Arena.

Questa sera, dunque, i riflettori si accenderanno sulla musica. La festa di San Michele affiderà ai The Kolors il compito di chiudere una serie di celebrazioni che, ancora una volta, hanno portato nel paese del Vibonese il tradizionale intreccio tra devozione e vita comunitaria. L’appuntamento è alle 22 in piazza De Gasperi: a Rombiolo, per l’ultima sera della festa, sarà la musica a prendere il posto delle campane.