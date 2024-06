Nati per la musica, a Mileto la prima edizione del premio nazionale

3 minuti per la lettura

MILETO (VIBO VALENTIA) – Prosegue l’attività svolta presso il Cantiere musicale internazionale di Mileto nell’ambito del progetto Nati per la musica e in quest’ottica oggi 23 giugno 2024 a partire dalle 17 si svolgerà presso l’Auditorium “Umberto Micheli” del Cantiere Musicale Internazionale la cerimonia di consegna del Premio Nazionale “Nati per la Musica”. Il riconoscimento bandito dal Cantiere Musicale Internazionale e dal programma “Nati per la Musica” (promosso dal Centro per la Salute del Bambino e dall’Associazione Culturale Pediatri), in collaborazione con l’Institut Royal Supérieur de Musique et Pédagogie di Namur (Belgio) e l’associazione Libellula Afasp di Catanzaro, con il patrocinio del Comune di Mileto, della Federazione Italiana Medici Pediatri sezione Calabria e dell’Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute mentale.

«L’obiettivo – chiarisce una nota stampa diffusa dal Cantiere – è offrire un riconoscimento alla migliore realtà progettuale, su scala nazionale, che abbia saputo fare propri e diffondere i fondamenti del programma nazionale “Nati per la Musica”, che promuove le buone pratiche musicali in famiglia come strumento di relazione dalla gravidanza ai 6 anni». Gli organizzatori precisano che «nella valutazione della qualità dell’azione, promossa sul territorio, si è tenuto conto dell’impatto delle attività in contesti di povertà educativa, isolamento sociale della famiglia, situazioni in cui il bambino non frequenta agenzie educative prescolari e a rischio dispersione, incluse quelle legate a condizioni di disabilità psicofisiche di minori e/o adulti di riferimento e in tutti i casi di fragilità familiare e della capacità dei progetti locali di garantire, in tali contesti, un significativo rafforzamento del rapporto genitore/figlio e un concreto sostegno alla genitorialità.

NATI PER LA MUSICA, A MILETO LA CONSEGNA DEL PREMIO NAZIONALE

Andando al Premio, la terna dei finalisti è composta dal Sistema delle Biblioteche Trevigiane con il progetto “Cerchio musicale e Biblio-filò”; dalla Biblioteca Comunale “Sassi” di Fabriano con il progetto “MA CHE MUSICA! Crescere giocando con la musica”; e dalla Cooperativa Sociale “Lunaria” di Messina con il progetto “Parole in musica”.

Le tre realtà sono state segnalate dalla Segreteria Nazionale “Nati per la Musica” e sottoposte al giudizio insindacabile di una giuria – composta da personalità di spicco del mondo della musica, della pedagogia e della pediatria – appositamente nominata dal Cantiere Musicale Internazionale e dal Coordinamento nazionale “Nati per la Musica”.

In occasione della cerimonia sarà anche assegnato un Premio Speciale intitolato al Beato don Francesco Mottola «che ha speso la propria vita per i bambini vissuti in condizione di estrema povertà e affetti da disabilità. Il riconoscimento andrà a un pediatra o una pediatra che abbia promosso, nel modo più efficace e continuativo, la pratica della musica in famiglia fin dalla più tenera età. La sezione è aperta esclusivamente ai pediatri e alle pediatre aderenti al programma Nati per la Musica.

Tra i pediatri segnalati la Giuria ha individuato come finalisti la Dr.ssa Uta Bartman, pediatra di famiglia di Latina, il Dr. Salvatore Braghò, Primario del Reparto di pediatria dell’Ospedale di Vibo Valentia e il Dr. Giovanni Poggini pediatra di famiglia di Arezzo.