A Nicotera un’estate all’insegna della musica di qualità

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Successo a Nicotera per il “Costa degli Dei International Music Festival e Guitaromanie – Festival Chitarristico“

NICOTERA – Un’estate all’insegna della musica e della partecipazione di pubblico. È quella vissuta a Nicotera con il Costa degli Dei International Music Festival e Guitaromanie – Festival Chitarristico, le due rassegne organizzate dall’Associazione Culturale Le Muse di Nicotera, entrambe sotto la direzione artistica di Romolo Calandruccio.

Due progetti differenti ma complementari che, tra luglio e settembre, hanno dato vita a una lunga stagione concertistica, portando soprattutto nel suggestivo Chiostro di Palazzo Convento interpreti affermati e giovani talenti. Una proposta capace di attraversare linguaggi e repertori diversi: dalla musica classica alla tradizione popolare, dal jazz alla canzone d’autore, dalla musica da film alla grande letteratura pianistica e chitarristica.

AL “COSTA DEGLI DEI INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL” ARTISTI E FORMAZIONI DIFFERENTI

Dal 30 luglio al 5 settembre, nell’ambito del Costa degli Dei International Music Festival, si sono alternati artisti e formazioni differenti: dalla fisarmonica di Gabriele Corsaro al Quintessenza Duo, formato da Pasquale Morgante al pianoforte e Sara D’Angelo alla voce e percussioni; dal Trio Epodè, con Maria D’Agostino, Gioele Cerra e Antonio D. B. Maiolo, a Sergio e Giuseppe Coniglio, pianoforte e violino, fino ai recital pianistici di Giuseppe D’Aloi e al concerto conclusivo di Dario Callà e Giuseppe D’Aloi, in formazione di duo pianistico a quattro mani. Una varietà di proposte sintetizzata nel motto della rassegna: “Dove la musica incontra il Mediterraneo”.

LA CHITARRA PROTAGONISTA ASSOLUTA DELLA SETTIMA EDIZIONE “GUITAROMANIE 2026”

Protagonista assoluta della settima edizione di Guitaromanie 2026 è stata invece la chitarra, nelle sue molteplici espressioni, secondo il motto “Le mille anime della chitarra in un solo Festival”.

Ad aprire la rassegna sono stati Andrea Bressi, Giuseppe Gallo e Giulio Mancuso, con un percorso dedicato alla chitarra battente e alla tradizione musicale calabrese. Sono poi arrivati il duo siciliano formato da Enza Sciotto e Nello Alessi, i giovani chitarristi Aurora Cutellè e Tommaso Grillo, protagonisti della sezione Eccellenze Juniores. Poi il duo composto dal chitarrista Domenico Spada e dalla pianista Cristina Gianino, impegnato in un repertorio tra Classicismo e Novecento. A chiudere il Festival, il 19 settembre, è stata la giovane chitarrista Alice Grasso con un recital solistico.

Un itinerario che ha attraversato tradizione popolare, repertorio classico, musica da camera e valorizzazione delle nuove generazioni, mostrando la varietà espressiva dello strumento.

Elemento comune alle due manifestazioni è stata la partecipazione del pubblico, che ha accompagnato con continuità i diversi appuntamenti, spesso gremendo gli spazi destinati ai concerti.

INIZIATIVA PROMOSSA E ORGANIZZATA CON SUCCESSO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LE MUSE”

Attraverso il presidente e direttore artistico dei due festival, Romolo Calandruccio, l’Associazione Culturale “Le Muse” ha espresso il proprio ringraziamento all’Amministrazione comunale. E ancora: alla Presidenza della Regione Calabria, alla Provincia di Vibo Valentia e ai Conservatori di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e “G. Arlia” di Nocera Terinese, che hanno sostenuto e accompagnato le iniziative.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Main Sponsor Gruppo Caffo e agli altri sponsor che, con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione dei due Festival. Sostenendo un progetto culturale che punta a coniugare qualità musicale, valorizzazione dei giovani, promozione del territorio e crescita dell’offerta culturale nicoterese.

Con l’ultimo concerto si chiude dunque l’edizione 2026, ma per Le Muse è già tempo di guardare avanti. Romolo Calandruccio ha annunciato di essere al lavoro sulle prossime edizioni del Costa degli Dei International Music Festival e di Guitaromanie 2027. L’obiettivo è consolidare il percorso intrapreso e sviluppare ulteriormente due manifestazioni che, pur mantenendo identità differenti, hanno mostrato come Nicotera possa essere un punto d’incontro tra musica, pubblico e territorio.