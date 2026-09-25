Vibo, passaggio storico per la Tonnara di Bivona

2 minuti per la lettura

L’assessore del Comune di Vibo, Stefano Soriano, annuncia il bando per il Comitato Scientifico a costo zero: «Sarà la vera propria governance della Tonnara di Bivona, che non diventa privata o viene affidata»

VIBO VALENTIA – “Un passo fondamentale per la valorizzazione e la gestione pubblica del patrimonio culturale di Vibo Valentia”. Parla direttamente dall’interno dello storico complesso della Tonnara di Bivona, l’assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano, annunciando la pubblicazione degli avvisi pubblici destinati alla selezione dei componenti del futuro Comitato Scientifico.

La misura punta a definire l’assetto gestionale e culturale della struttura, garantendone la vocazione pubblica ed evitando qualsiasi forma di privatizzazione o esternalizzazione.

La nuova governance: nasce il Comitato Scientifico del Museo del Mare. Al centro dell’iniziativa c’è la costituzione dell’organo direttivo dell’istituzione museale cittadina, approvata nei mesi scorsi dall’aula di Palazzo Luigi Razza. «Oggi abbiamo compiuto un passo fondamentale per la Tonnara di Bivona — ha dichiarato l’assessore Stefano Soriano. Abbiamo pubblicato gli avvisi per raccogliere i curricula per quanto riguarda il direttore del Comitato Scientifico e un esperto di Belle Arti. Il Comitato Scientifico sarà la vera e propria governance della Tonnara di Bivona, che non diventa privata o viene affidata».

L’organismo si inserisce nel quadro regolamentare del Museo del Mare e della Pesca, istituito ufficialmente con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Vibo Valentia nei mesi scorsi.

VALORIZZAZIONE CULTURALE A COSTO ZERO PER LA COMUNITÀ

Il Comitato Scientifico avrà il compito strategico di programmare, pianificare e organizzare la proposta e le attività culturali all’interno dell’antico complesso della Tonnara, trasformandola in un polo vivo di attrazione turistica e scientifica legato alla storia marinara e al ceto peschereccio del territorio. Soriano ha voluto rimarcare un elemento chiave sul piano dell’efficienza e del rigore amministrativo: l’intera operazione e l’apporto delle figure specialistiche individuate avverranno senza alcun gravame sulle finanze pubbliche dell’ente: «Questo organo, il Comitato Scientifico, sarà quello che avrà il compito di organizzare l’attività culturale della Tonnara — ha concluso l’assessore. Tutto questo a costo zero per l’amministrazione».

UN SITO STORICO RESTITUITO ALLA CITTÀ

Con l’avvio della procedura pubblica per il reclutamento del direttore e dell’esperto d’arte, il Comune di Vibo Valentia intende consolidare la Tonnara di Bivona come spazio identitario di elevato spessore scientifico, ponendo le basi per la piena operatività del Museo del Mare e della Pesca sotto la regia e il controllo diretto dell’istituzione pubblica.

IL VALORE DELLA TONNARA DI BIVONA

Il valore di un sito così importante. La Tonnara di Bivona rappresenta, del resto, una delle testimonianze più significative della tradizione marinara del territorio vibonese. Il complesso è legato alla storica attività della pesca e della lavorazione del tonno, che per lungo tempo ha rappresentato una componente importante dell’economia e della vita sociale della costa. La struttura, con i suoi ambienti destinati alle diverse fasi della lavorazione e alla conservazione del pescato, racconta una stagione produttiva ormai scomparsa, ma ancora profondamente radicata nella memoria della comunità.