Montare l’assurdo con Doors al Cico Festival di Filadelfia

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FILADELFIA (VIBO VALENTIA) – Un solo obiettivo imposto da non si sa chi: montare le porte. È intorno a questo concetto che gira “Doors”, lo spettacolo di clown e manipolazione d’oggetti della Compagnia del Buco, con Luca Macca e Simone Vaccari. Appuntamento per l’ultima serata di CICO – Festival del Circo Contemporaneo e Teatro Urbano, che terminerà oggi, 1 agosto.

Per un pubblico dai 5 anni in su, Doors conduce gli spettatori in un universo surreale. Qui due porte, prive di muri e confini, diventano il punto di partenza per un viaggio fatto di comicità e immaginazione. In scena due curiosi custodi dall’eleganza impeccabile, ispirati ai portinai dei grandi film classici con richiami a chiavi e maniglie. Sono chiamati a portare a termine la loro missione, quella di montare delle porte, azione apparentemente semplice che si trasforma in una continua esplorazione dell’assurdo, tra chiavi smarrite, maniglie magiche, oggetti che sembrano prendere vita e domande destinate a rimanere senza risposta: cosa si nasconde dietro una porta? Come si porta e come si monta?

Attraverso il linguaggio universale del clown contemporaneo e del teatro d’oggetti, la Compagnia del Buco costruisce uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico in un susseguirsi di illusioni e invenzioni sceniche.

Le porte diventano protagoniste assolute. Si trasformano di volta in volta in passaggi verso mondi fantastici, luoghi quotidiani e spazi simbolici. Chiavi e maniglie, che vengono usati nei modi più assurdi e si trasformano continuamente, rivelano possibilità inattese, facendoci chiedere se siano realmente degli oggetti inanimati. Una sorpresa dietro l’altra, che trascina il pubblico in luoghi onirici. Dal museo alla casa, dall’appartamento del vicino ai luoghi sacri, con un inevitabile richiamo al valore simbolico della chiave, in grado di aprire spazi anche laddove non vi è una serratura.

Lo spettacolo ha ottenuto importanti riconoscimenti nel panorama nazionale. La Compagnia del Buco è una compagnia di clown e nouveau cirque nata al Buco del Signore (Reggio Emilia) nel 2017 da un progetto di Luca Macca e Simone Vaccari (Momi).

Insieme studiano la figura del clown con maestri internazionali quali Andrea Menozzi (Circolabile), André Casaca, Jean Meningue, Roberto Abbiati, creando spettacoli di circo e teatro, sia per la strada che per il palco.

Con Doors si conclude il percorso di CICO – Festival del Circo Contemporaneo e teatro urbano. Il festival ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra linguaggi contemporanei, comicità e meraviglia. Un ultimo appuntamento, gratuito come tutti gli altri spettacoli, da condividere in famiglia, per salutare la prima edizione del festival.