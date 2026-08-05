Battisti e i Queen: Quintessenza Duo a Nicotera

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“Quintessenza Duo – Battisti & Queen in chiave cameristica” ospiti del Costa degli Dei Summer fest e in concerto a Nicotera

PROSEGUE il Costa degli Dei International Music Festival dopo il successo del concerto inaugurale. Il secondo appuntamento è in programma oggi, mercoledì 5 agosto, alle 22, nello scenario del Chiostro di Palazzo Convento a Nicotera. Protagonisti saranno Pasquale Morgante al pianoforte e Sara D’Angelo alla voce, kazoo e percussioni.

I due artisti presenteranno “Quintessenza Duo – Battisti & Queen in chiave cameristica”. Un progetto che propone una rilettura originale di due protagonisti assoluti della musica internazionale.

I brani più celebri di Lucio Battisti e dei Queen saranno eseguiti in una veste inedita, attraverso raffinati arrangiamenti di matrice jazzistica che, grazie al dialogo tra pianoforte e voce, mettono in evidenza la forza delle melodie, la ricchezza armonica e la profondità dei testi. Il progetto nasce dall’idea di superare la dimensione più spettacolare della canzone per ricercarne l’essenza più autentica. La scelta di affidare l’esecuzione a due soli interpreti non rappresenta una limitazione, ma una precisa opzione artistica. Eliminare il superfluo per lasciare spazio all’emozione, al silenzio e alla forza espressiva della musica. In questa prospettiva il rock dei Queen e la poesia musicale di Battisti trovano una nuova dimensione, più intima e coinvolgente.

Ad accompagnare il pubblico in questo percorso saranno due musicisti di grande esperienza. Pasquale Morgante, pianista, arrangiatore e docente al Conservatorio di Ferrara, ha collaborato con numerosi protagonisti della musica italiana. Tra questi Samuele Bersani, Massimo Ranieri, Paolo Fresu, Amii Stewart e Loretta Goggi, affermandosi come uno degli arrangiatori più apprezzati del panorama nazionale. Accanto a lui salirà sul palco Sara D’Angelo, attrice, cantante e interprete dalla formazione teatrale e musicale, con un percorso artistico maturato tra musical, teatro di prosa, jazz e canzone d’autore. Porterà nello spettacolo una performance intensa e ricca di sfumature espressive.

Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti più originali dell’edizione 2026 del Costa degli Dei International Music Festival. Si conferma così la volontà della manifestazione di proporre programmi capaci di coniugare qualità artistica, ricerca musicale e dialogo tra linguaggi e generi differenti.