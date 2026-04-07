Dilettanti: Giuseppe Barbieri supera quota 700 punti in carriera

3 minuti per la lettura

L’allenatore vibonese raggiunge un altro brillante traguardo. Allena dal 2008 e in 10 degli ultimi undici campionati si è classificato sempre fra il 1° e il 2° posto. Adesso con il Mileto va a caccia dell’ennesima promozione.

Arriva un altro significativo traguardo per il tecnico Giuseppe Barbieri con il superamento dei 700 punti in carriera. Siamo a 702 per la precisione dopo la vittoria del Mileto, squadra di Seconda categoria che sta attualmente allenando, in casa del Real Taurianova. Il risultato finale di 1-5 nel recupero dello scorso 4 aprile 2026 ha consentito al tecnico vibonese di raggiungere e superare quota 700 in occasione della 16ª stagione in panchina fra i Dilettanti, più due annate trascorse nel Settore giovanile. E nel conto ci va anche lo stop per il covid, nel 2020/21, in occasione dell’unica esperienza, breve, in Promozione. Per motivi di lavoro non può allontanarsi dalla Costa degli Dei, nota per le sue spiagge incantevoli e per le numerose strutture alberghiere. Ha pertanto sempre allenato nel Vibonese, spesso nelle zone di mare e come uno spietato pirata ha ottenuto un cospicuo bottino.

Per Giuseppe Barbieri 700 punti in carriera e tante soddisfazioni

Intanto partiamo da qua, dai 700 punti ottenuti in carriera da Giuseppe Barbieri. Sicuramente non ha tempo per festeggiare. Domenica prossima, 12 aprile, c’è lo scontro diretto che vale il primo posto fra il Mileto e lo Sport Palmi. In palio c’è la promozione diretta in Prima categoria. Mister Barbieri va a caccia della 8ª promozione in carriera. Ma al suo attivo ci sono 3 finali play off vinte e altrettante Supercoppa della Provincia. Ha iniziato a Zambrone in Terza categoria. Poi Parghelia, di nuovo Zambrone e la doppia annata nella Scuola calcio Milan. Quindi il ritorno fra i grandi con il Real Spilinga. Ed è qui che inizia il ciclo vincente. Nel 2014/15 arriva secondo, ma vince i play off e viene promosso in Prima categoria. Da qui in poi una lunga serie di soddisfazioni.

Le promozioni

Nelle ultime undici annate, compresa l’attuale, per Barbieri dieci campionati conclusi fra il primo e il secondo posto. È arrivato 4° nel 2021/22, perdendo poi la finale play off. Questo, insomma, è il risultato più “deludente”. Poi i trionfi soprattutto a Parghelia e il più recente, in Prima categoria, a Pizzo, dove senza di lui (e il ds Fazzari) quest’anno tutto è andato a rotoli. Ha ottenuto una promozione a Spilinga, una Tropea (più un’altra con successivo ripescaggio dopo aver vinto i play off). Tre le promozioni a Parghelia (due dalla Seconda e una della Prima categoria), sempre vincendo il campionato. Il tutto sempre facendo divertire i tifosi, anche a suon di gol. Le sue squadre hanno una media di 2,19 gol a partita.

Media punti di rilievo

Per Giuseppe Barbieri sono quindi oltre 700 i punti conquistati da allenatore fra i Dilettanti. Il totale esatto è 702 punti. Li ha ottenuti in 346 partite di campionato (parliamo della stagione regolare, quindi spareggi esclusi). Significa che viaggia a una media straordinaria di 2,02 punti a partita. In Seconda categoria ha perduto appena 3 volte nelle ultime 52 partite, con 35 vittorie e 14 pareggi. Da qualche mese allena il Mileto in Seconda categoria. In dieci gare, 7 vittorie e 3 pareggi, ma la partita più importante è la prossima. Domenica 12 aprile 2026 scontro diretto in casa con lo Sport Palmi. Le squadre sono appaiate in classifica a quota 49 punti. Chi vince sale in Prima categoria. In caso di parità ci sarà uno spareggio per stabilire la squadra promossa. Giorni intensi, allora, per Giuseppe Barbieri. Come si diceva non c’è tempo per festeggiare il traguardo dei 700 punti in carriera. Ma per un attimo si può voltare indietro e gustarsi comunque questa lunga serie di trionfi e di soddisfazioni. Mister Barbieri è sempre là in alto.

LEGGI ANCHE: L’Asd Pizzo festeggia con Barbieri tecnico specialista in promozioni