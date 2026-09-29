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Anas ha annunciato che entro il mese di dicembre metterà in sicurezza il tratto della strada statale 18 interessato da una frana nel territorio di Mileto

MILETO – Entro dicembre 2026 il tratto della strada statale 18 interessato da una frana nel territorio di Mileto dovrebbe essere messo in sicurezza e restituito alla piena circolazione. È quanto emerso nel corso della riunione convocata in Prefettura a Vibo Valentia sul tema della sicurezza della viabilità provinciale, dopo la lunga serie di incidenti, alcuni dei quali mortali, registrati durante l’estate.

Al tavolo erano presenti anche i tecnici dell’Anas, ai quali i rappresentanti del Comune di Mileto hanno sottoposto la situazione del tratto della SS 18 interessato dal dissesto. I tecnici hanno riferito che gli interventi necessari dovrebbero essere completati entro la fine di dicembre, consentendo così il ripristino della doppia circolazione.

La questione rientra nel più ampio confronto avviato in Prefettura sulle condizioni delle strade del Vibonese e sui principali punti di criticità della rete viaria. L’obiettivo è individuare gli interventi necessari per aumentare i livelli di sicurezza, soprattutto nei tratti che presentano condizioni infrastrutturali problematiche.

Per Mileto, dunque, l’indicazione emersa dal vertice rappresenta un aggiornamento sui tempi dell’intervento atteso sulla statale 18. La scadenza indicata dai tecnici Anas è quella della fine del 2026, quando il tratto interessato dalla frana dovrebbe essere nuovamente percorribile a doppio senso.