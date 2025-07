Assalto a bancomat nell’Avellinese, bottino da quantificare

1 minuto per la lettura

Assalto a bancomat nell’Avellinese con la tecnica della “marmotta”: bottino da quantificare. I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza nel tentativo di identificare i responsabili.

MONTECALVO IRPINO (AVELLINO) – Non si arresta l’ondata di assalti agli sportelli bancomat che da mesi tiene in scacco la provincia di Avellino. La scorsa notte, intorno alle 3, un nuovo colpo messo a segno ai danni dell’ufficio postale di Montecalvo Irpino, dove ignoti hanno fatto esplodere il bancomat con la tecnica della “marmotta”.

Il boato ha squarciato il silenzio di viale Pini, svegliando di soprassalto i residenti della zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza nel tentativo di identificare i responsabili.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito in pochi minuti: hanno posizionato l’ordigno artigianale all’interno della fessura del bancomat e lo hanno fatto esplodere, scardinando la cassa automatica e guadagnando la fuga prima dell’arrivo delle pattuglie. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Non si esclude che l’azione sia riconducibile a una banda organizzata, specializzata in colpi mirati con lo stesso modus operandi, che ha già colpito altri comuni irpini nei mesi scorsi.