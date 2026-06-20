Sfruttamento del lavoro, una denuncia nell’Avellinese

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Un titolare di un distributore di carburanti denunciato per sfruttamento del lavoro nei confronti di 3 dipendenti nell’Avellinese

BAIANO (AVELLINO) – I controlli della Guardia di Finanza messi in campo per scoprire eventuali ipotesi di lavoro sommerso e irregolare nel territorio avellinese hanno portato alla denuncia del titolare di un’attività operante nel commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione.

I finanzieri della Tenenza di Baiano hanno, infatti, accertato dopo una serie di controlli, l’esistenza di una presunta sistematica condotta di sfruttamento. Secondo i militari lo sfruttamento sarebbe messo in atto nei confronti di tre dipendenti assunti formalmente con contratti a tempo determinato. I tre, infatti, nel corso della loro attività sarebbero stati utilizzati con modalità diverse da quelle previste contrattualmente. Questo almeno secondo quanto sarebbe stato appurato dagli inquirenti delle Fiamme Gialle.

Le verifiche hanno, nel dettaglio, fatto emergere la presenza di presunte gravi violazioni delle norme contrattuali e di tutela dei lavoratori. In particolare il pagamento di retribuzioni sproporzionate, turni particolarmente gravosi, il mancato godimento di riposi e ferie. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato rilevanti carenze in materia di sicurezza sul lavoro. Ma anche l’omessa formazione obbligatoria del personale e la mancata effettuazione delle visite mediche previste dalla legge.

Al termine delle indagini, il titolare è stato, quindi, denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Avellino e dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevista dall’articolo 603-bis del Codice penale.